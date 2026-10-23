Michał Cieślak z szansą na trzy pasy mistrza świata. Data i rywal potwierdzeni

Spis treści Michał Cieślak przed szansą na trzy pasy mistrza świata

Michał Cieślak przed szansą na trzy pasy mistrza świata

Michał Cieślak stanie przed gigantycznym wyzwaniem, jakim jest walka o trzy pasy mistrzowskie w wadze junior ciężkiej. Ekspert od boksu, Cezary Kolasa, uważa, że ewentualny triumf 37-latka byłby największym sukcesem w historii polskiego pięściarstwa zawodowego. Zadanie nie będzie jednak łatwe, gdyż Amerykanin David Benavidez pozostaje niepokonany na ringu zawodowym. Co więcej, magazyn „The Ring” umieścił go na 5. pozycji w rankingu bez podziału na kategorie wagowe. W przeszłości Benavidez zdobywał mistrzostwa w wagach superśredniej i półciężkiej, a aktualnie posiada pasy WBA i WBO w junior ciężkiej.

Tyson Fury kontra Anthony Joshua! Epokowe starcie mistrzów już z datą i miejscem

W czerwcu 2025 roku polski pięściarz wywalczył tymczasowy pas federacji WBC, pokonując przed czasem w 4. starciu Jeana Pascala. Ponad rok później, we wrześniu 2026 roku, Polak uzyskał status pełnoprawnego mistrza świata, po tym, jak Noel Mikaelian został pozbawiony tytułu za walkę z Jaiem Opetaią bez zgody federacji. Pierwotnie mówiło się, że pojedynek Michał Cieślak – David Benavidez odbędzie 12 grudnia, ale ostatecznie przesunięto go na 5 grudnia. Mimo iż Polak nie uchodzi za faworyta tej rywalizacji, zachowuje dużą pewność siebie przed wejściem do ringu.

Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi Pytanie 1 z 20 Za ciosy poniżej pasa w walce z Riddickiem Bowe'em zdyskwalifikowany został: Andrzej Gołota Tomasz Adamek Następne pytanie

A jaki mam być inny? Nie ma innej opcji. Wiesz, jak on boksuje – jest bardzo agresywny. Nie mogę mu dać na to miejsca. Jak on pójdzie do przodu, ja też pójdę do przodu. To będzie piękna walka. Zobaczymy, kto wytrzyma to tempo i przyjęte ciosy, bo nie ukrywajmy – trzeba będzie dużo przyjąć i przecierpieć, żeby wygrać

– stwierdził Michał Cieślak w wywiadzie dla „Super Expressu”.