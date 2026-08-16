Górnik Zabrze lepszy od Wisły Kraków. Zaskakujący zwrot akcji w Ekstraklasie

Emocjonująca pierwsza połowa

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy, którą uczczono pamięć ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 Polaków. Od pierwszych minut na boisku zarysowała się przewaga gospodarzy, choć krakowianie również mieli swoje dogodne sytuacje. W 10. minucie bramkarz Philipp Schulze z trudem obronił groźny strzał głową, który oddał Jordi Sanchez.

Zabrzanie objęli prowadzenie w 27. minucie rywalizacji. Skutecznym strzałem przy słupku popisał się zawodnik gospodarzy, pokonując Marcela Łubika po dośrodkowaniu Kacpra Urbańskiego z rzutu wolnego. Przed przerwą obie drużyny stworzyły sobie jeszcze kilka szans, ale pierwsza część spotkania zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem miejscowych, którym kibicowało ponad 27 tysięcy widzów.

Jak przebiegała druga część meczu?

Gospodarze z dużym impetem weszli w drugą odsłonę spotkania. W 53. minucie Maksym Chłań popisał się precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego z szesnastu metrów, podwyższając wynik na 2:0 dla swojego zespołu. Sytuacja krakowian wydawała się bardzo trudna, ale goście błyskawicznie odpowiedzieli, gdy zaledwie dwie minuty później Jordi Sanchez z bliska wepchnął piłkę do siatki.

Krótko po bramce kontaktowej dla przyjezdnych, Sondre Liseth otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał przedwcześnie opuścić boisko. Mimo gry w osłabieniu przez ponad trzydzieści minut oraz nieustannych ataków rywali z Krakowa, podopieczni trenera Michała Gasparika zdołali utrzymać korzystny rezultat do końcowego gwizdka arbitra z Wrocławia.