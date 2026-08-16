Górnik Zabrze wygrywa z Wisłą Kraków. Kto strzelił decydującego gola?

Gospodarze obejmują pewne prowadzenie przed przerwą

Od pierwszych minut na boisku toczyła się niezwykle wyrównana i zacięta walka obu drużyn. W dwudziestej siódmej minucie spotkania do siatki rywali trafił Michal Sacek, otwierając wynik meczu. To trafienie pozwoliło gospodarzom narzucić swój styl gry. Do końca pierwszej połowy rezultat nie uległ już zmianie, co dawało miejscowym spokój przed drugą częścią.

Po zmianie stron drużyna z Zabrza kontynuowała swoje ofensywne zapędy pod bramką rywali. W pięćdziesiątej trzeciej minucie Maksym Chłań popisał się niezwykle precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego. Druga bramka wydawała się w pełni zabezpieczać zwycięstwo miejscowych. Kibice na trybunach cieszyli się z komfortowego i w pełni zasłużonego prowadzenia swojej drużyny.

Szybka odpowiedź gości nie zmienia losów spotkania

Krakowianie nie zamierzali składać broni i bardzo szybko odpowiedzieli na stratę drugiego gola. Zaledwie sto dwadzieścia sekund później Jordi Sanchez znalazł drogę do bramki strzeżonej przez Philippa Schulze. Ten kontaktowy gol przywrócił nadzieje przyjezdnym na korzystny wynik. Gra nabrała jeszcze większego tempa, a obie strony dążyły do zmiany końcowego rezultatu.

W końcówce spotkania na boisku było sporo nerwowości, co przełożyło się na dużą liczbę żółtych kartek. Sondre Liseth z zespołu gospodarzy musiał opuścić plac gry po otrzymaniu drugiego upomnienia. Zawody poprowadził sędzia Damian Sylwestrzak przed ponad dwudziestoma siedmioma tysiącami widzów. Ostatecznie zabrzanie utrzymali jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka arbitra.