Górnik pokonuje Wisłę Kraków w hicie Ekstraklasy. Kto zdobył decydującą bramkę?

Górnik obejmuje prowadzenie

Górnik Zabrze rozpoczął spotkanie z Wisłą Kraków od mocnego uderzenia. W 27. minucie Michal Sacek zdobył pierwszą bramkę, dając prowadzenie drużynie z Zabrza. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla gospodarzy, którzy kontrolowali przebieg meczu, nie pozwalając rywalom na stworzenie groźnych sytuacji.

Po przerwie Górnik Zabrze kontynuował dobrą passę. W 53. minucie Maksym Chłań podwyższył wynik na 2:0, skutecznie egzekwując rzut wolny. Bramka ta wydawała się zapewniać gospodarzom spokojną końcówkę meczu, jednak Wisła Kraków szybko odpowiedziała na stratę gola.

Wisła odpowiada i czerwona kartka dla Górnika

Zaledwie dwie minuty po bramce Chłania, Wisła Kraków zdobyła kontaktowego gola. W 55. minucie Jordi Sanchez pokonał bramkarza Górnika, przywracając nadzieje drużynie gości. Mimo prób doprowadzenia do wyrównania, wynik 2:1 utrzymał się do końcowego gwizdka, co zapewniło cenne punkty gospodarzom.

Spotkanie obfitowało w żółte kartki, a Górnik Zabrze kończył mecz w dziesiątkę. Sondre Liseth otrzymał drugą żółtą kartkę, co skutkowało czerwoną kartką i jego usunięciem z boiska. Mimo osłabienia, Górnik Zabrze utrzymał prowadzenie przed niemal 28-tysięczną publicznością na stadionie.