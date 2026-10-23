Wiktor Sas - godzina występu. O której godzinie Polska na Eurowizji Junior 2026?

Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie odbędzie się konkurs?

Finał Eurowizji Junior 2026 zaplanowano na sobotę, 24 października 2026 roku. Po tym, jak w Tbilisi triumfowała reprezentantka Francji, Lou Deleuze z piosenką „Ce Monde”, to francuski nadawca publiczny otrzymał prawo do organizacji kolejnej edycji. Zrezygnował z niego jednak ze względów finansowych, co zmusiło Europejską Unię Nadawców (EBU) do znalezienia zastępstwa. Wybór padł na Maltę - wydarzenie gościć będzie hala Malta Fairs & Conventions Centre w miejscowości Ta' Qali.

EBU również podjęło decyzję o zmianie godziny konkursu dla dzieci. Eurowizja Junior 2026 rozpocznie się wyjątkowo o 21 czasu polskiego.

Wiktor Sas po próbach do Eurowizji Junior | Wywiad

Eurowizja Junior 2026 - kolejność występów

Oficjalnie w Eurowizji Junior 2026 bierze udział 16 państw. Patrząc na 2025 rok, na scenie nie zobaczymy m.in. Chorwacji oraz Azerbejdżanu, które podjęły decyzję o wycofaniu się udziału w dziecięcym konkursie.

Kolejność występów na Eurowizji Junior 2026:

Holandia - Maria - "Stronger together" Cypr - Harry Georgiou - "Who I can be" Portugalia - Salvador Rio - "Alma" Czarnogóra - Mija Vujović - "Muzika nas spaja" San Marino - Violamarie - "Ruota panoramica" Francja - Alec - "Comment tu vas?" Polska - Wiktor Sas - "Gravity" Armenia - Naré - "Boo!" Malta - Beppe - "Blue bird" Włochy - Matteo Trullu - "Che cos'è l'amore?" Ukraina - Erika Koleszniczenko - "Not a lullaby" Macedonia Północna - Ana Stojanoska - "Idnata jas" Irlandia - Caleb Kirwan i Naomi Gribben – Níos láidre Albania - Eslin Kurti - "Kërce me mua" Gruzja - Davit Lomidze - "Sun on the rooftops" Hiszpania - Lucas Paulano - "Cuore bello (te quiero, te quiero)"

Według bukmacherów największe szanse do zwycięstwa mają Armenia, Polska oraz Cypr.

Eurowizja Junior 2026 - o której wystąpi Wiktor Sas?

Reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2026 jest Wiktor Sas. Chłopiec został wybrany zgodnie z nowymi zasadami TVP - w konkursie bierze udział zwycięzca The Voice Kids. Tytuł utworu to "Gravity" i został stworzony przez czołowych producentów oraz tekściarzy:

Tribbsa,

Lanberry,

Antoniego Alagierskiego,

Wojciecha Kostrzewy,

Urlicha Harrsiona.

A o której dokładnie wystąpi Wiktor Sas? Według naszych ustaleń i informacji, reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026 wystąpi prawdopodobnie około godziny 21:37. Warto zaznaczyć, że to ważna godzina w polskiej kulturze i jest ona związana z Janem Pawłem II.