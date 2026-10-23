Wiktor Sas - godzina występu. O której godzinie Polska na Eurowizji Junior 2026?

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Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie odbędzie się konkurs?
Finał Eurowizji Junior 2026 zaplanowano na sobotę, 24 października 2026 roku. Po tym, jak w Tbilisi triumfowała reprezentantka Francji, Lou Deleuze z piosenką „Ce Monde”, to francuski nadawca publiczny otrzymał prawo do organizacji kolejnej edycji. Zrezygnował z niego jednak ze względów finansowych, co zmusiło Europejską Unię Nadawców (EBU) do znalezienia zastępstwa. Wybór padł na Maltę - wydarzenie gościć będzie hala Malta Fairs & Conventions Centre w miejscowości Ta' Qali.
EBU również podjęło decyzję o zmianie godziny konkursu dla dzieci. Eurowizja Junior 2026 rozpocznie się wyjątkowo o 21 czasu polskiego.
Eurowizja Junior 2026 - kolejność występów
Oficjalnie w Eurowizji Junior 2026 bierze udział 16 państw. Patrząc na 2025 rok, na scenie nie zobaczymy m.in. Chorwacji oraz Azerbejdżanu, które podjęły decyzję o wycofaniu się udziału w dziecięcym konkursie.
Kolejność występów na Eurowizji Junior 2026:
- Holandia - Maria - "Stronger together"
- Cypr - Harry Georgiou - "Who I can be"
- Portugalia - Salvador Rio - "Alma"
- Czarnogóra - Mija Vujović - "Muzika nas spaja"
- San Marino - Violamarie - "Ruota panoramica"
- Francja - Alec - "Comment tu vas?"
- Polska - Wiktor Sas - "Gravity"
- Armenia - Naré - "Boo!"
- Malta - Beppe - "Blue bird"
- Włochy - Matteo Trullu - "Che cos'è l'amore?"
- Ukraina - Erika Koleszniczenko - "Not a lullaby"
- Macedonia Północna - Ana Stojanoska - "Idnata jas"
- Irlandia - Caleb Kirwan i Naomi Gribben – Níos láidre
- Albania - Eslin Kurti - "Kërce me mua"
- Gruzja - Davit Lomidze - "Sun on the rooftops"
- Hiszpania - Lucas Paulano - "Cuore bello (te quiero, te quiero)"
Według bukmacherów największe szanse do zwycięstwa mają Armenia, Polska oraz Cypr.
Eurowizja Junior 2026 - o której wystąpi Wiktor Sas?
Reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2026 jest Wiktor Sas. Chłopiec został wybrany zgodnie z nowymi zasadami TVP - w konkursie bierze udział zwycięzca The Voice Kids. Tytuł utworu to "Gravity" i został stworzony przez czołowych producentów oraz tekściarzy:
- Tribbsa,
- Lanberry,
- Antoniego Alagierskiego,
- Wojciecha Kostrzewy,
- Urlicha Harrsiona.
A o której dokładnie wystąpi Wiktor Sas? Według naszych ustaleń i informacji, reprezentant Polski na Eurowizji Junior 2026 wystąpi prawdopodobnie około godziny 21:37. Warto zaznaczyć, że to ważna godzina w polskiej kulturze i jest ona związana z Janem Pawłem II.