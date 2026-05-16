Doda pokazała pośladki na koncercie Maty! Razem z Fagatą uderzyły w swoich eks

Doda i Fagata na koncercie Maty

Drugi koncert Maty, stanowiący finał trasy #MATA2040, zapowiadany był jako wielkie widowisko, ale obecność takich gości specjalnych zaskoczyła nawet najwierniejszych fanów rapera. Choć już jakiś czas temu Fagata sugerowała w wywiadach, że podjęła się współpracy z Dodą, nikt nie przypuszczał, że oficjalna premiera utworu na żywo odbędzie się w takich okolicznościach, na oczach dziesiątek tysięcy widzów.

Gdy tylko z głośników popłynęły pierwsze bity, a na scenę PGE Narodowego wkroczyła Doda, tłum pod sceną dosłownie oszalał. Mimo że kawałek nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery, to śmiało już można powiedzieć, iż połączenie generacji i różnych światów muzycznych okazało się strzałem w dziesiątkę, patrząc na zasięgi.

DODA: Każdy na moim miejscu odebrałby sobie życie. Wszyscy na mnie żerują

Doda i Fagata uderzyły w eks!

Doda od lat słynie z tego, że kocha eksperymentować z modą i nie boi się kontrowersji. Tym razem jednak przesunęła granicę jeszcze dalej. Artystka postawiła na bardzo skąpy, wyzywający strój, idealnie współgrający z tekstem kawałka, będącym diss-trackiem na jej eks.

Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinach - słyszymy na udostępnionych fragmentach.

Gwiazda odnosi się również do zatrzymania w 2017 roku, gdy policjanci zapukali do jej domu o 6:00 nad ranem. Warto podkreślić, że piosenka sampluje wielki hit Dody z 2010 roku "Bad Girls".