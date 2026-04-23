Doda bez ogródek o zachowaniu Polaków. Te słowa na długo zapadną w pamięć

Doda o pomaganiu. Artystka nie przebiera w słowach
Od wielu lat Doda jest aktywna na polu charytatywnym, kładąc szczególny nacisk na obronę praw zwierząt. Regularnie wspiera placówki dla bezdomnych czworonogów i nagłaśnia trudne sprawy, które nierzadko umykają uwadze społeczeństwa. Tym razem wokalistka postanowiła wygarnąć, co dokładnie jej przeszkadza w stosunku Polaków do niesienia pomocy. Jej diagnoza była wyjątkowo ostra.
Doda dołącza do Łatwoganga. Piosenkarka krytykuje brak zaangażowania rodaków
W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" gwiazda opowiedziała o swoim udziale w spontanicznej inicjatywie Łatwoganga. Jak zdradziła, mimo napiętego harmonogramu, decyzję o wsparciu akcji podjęła z marszu. Zaznaczyła, że dla niej takie zaangażowanie to chleb powszedni i nie wymaga długich negocjacji.
"Z Łatwogangiem. Wiesz co? Nie wiem, ja idę tam na żywioł, na spontan, bo tak naprawdę Łatwogang napisał do mnie 2 dni temu i to jest szok, że mam jakiekolwiek 2 godziny, bo teraz jest bardzo gęsto i mamy dużo aktywności, ale udało mi się tak poprzestawiać, żeby znaleźć ten chwilę - mówi nam Doda."
Największe emocje w rozmowie wywołał jednak wątek społecznej odpowiedzialności. Doda wprost przyznała, że jest zawiedziona postawą wielu osób. Zwróciła uwagę na powszechny problem zrzucania całej odpowiedzialności na osoby z pierwszych stron gazet, podczas gdy zwykli obywatele poprzestają jedynie na minimalnym wysiłku.
Zdaniem artystki okazyjne przelewy, choć istotne, nie mogą zastąpić autentycznego zaangażowania. Wskazała, że realna transformacja wymaga ciągłości, wiedzy i konkretnych czynów. Według niej każdy bez wyjątku, niezależnie od statusu społecznego, musi poczuwać się do odpowiedzialności za otaczający nas świat.
"Wszędzie, a wyobrażasz sobie, co się dzieje w ubojni? Wyobrażasz sobie, co się dzieje w przemyśle futerkowym? Wyobrażasz, co się dzieje w każdej pseudohodowli, gdzie wyrzucane są zwierzęta? Takich miejsc jest tysiące i nie mogą ludzie, czy inni obywatele cedować odpowiedzialności na gwiazdy, a sami nic nie robić, tylko przesłać sobie, nie wiem, raz na miesiąc bliczka. Nie, współodpowiedzialność jest każdego z nas - mówi "Super Expressowi" Doda."
Rozmowa z "Super Expressem" dotknęła też kwestii bestialstwa wobec zwierząt – począwszy od wyścigów, poprzez hodowle na futra, aż po nielegalne rozmnażalnie. Piosenkarka jasno stwierdziła, że zjawisko to ma gigantyczną skalę i obejmuje mnóstwo przemilczanych na co dzień stref. Jej zdaniem nie ma miejsca na obojętność. Choć Doda dysponuje ogromnym posłuchem, stanowczo zaznaczyła, że popularność jednych nie zwalnia drugich z działania. Według niej liczy się każda, nawet najdrobniejsza, codzienna decyzja.
"Ale to, że ja mam większy głos nie zwalnia za współodpowiedzialności z takich samych działań i z takiego samego zaangażowania (...) Proszę, śledzić mojego Instagrama, zachęcam, to będziecie wiedzieć na bieżąco. Ja nie jestem osobą, która się chwali, tylko działa - mówi nam na zakończenie Doda."
Rozmawiała Julita Buczek