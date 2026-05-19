Oblique Seville gwiazdą Diamentowej Ligi na Śląsku

Diamentowa Liga zawita na Stadion Śląski 23 sierpnia 2026 roku.

Oblique Seville, mistrz świata w biegu na 100 metrów, będzie jedną z głównych atrakcji imprezy.

Na Śląsku zobaczymy również Ewę Swobodę, Armanda Duplantisa i plejadę polskich lekkoatletów.

Oblique Seville przyjedzie do Chorzowa

Mityng Diamentowej Ligi na Śląsku przyciąga coraz większą uwagę, a organizatorzy odkrywają kolejne nazwiska uczestników. W Chorzowie zaprezentuje się Oblique Seville, jamajski sprinter, który podczas mistrzostw świata w Tokio wywalczył złoto na dystansie 100 metrów. Jego start to gwarancja emocji na najwyższym poziomie, a rywale już zacierają ręce na rewanż za japoński triumf Seville'a.

- Jeszcze rok temu o tej porze Oblique Seville był jednym z wielu. Aż do minionego września. Odkąd w Japonii zdobył złoto w królewskim sprincie – na 100 metrów – stanął w jednym szeregu z wybitnymi

Seville zanotował niesamowity występ w Tokio, gdzie z czasem 9.77 sekundy niespodziewanie wygrał rywalizację, zostawiając w tyle faworytów. Wcześniej, na igrzyskach w Paryżu, zajął zaledwie ostatnie miejsce w biegu finałowym. Teraz jamajski sprinter czeka na start przed polską publicznością.

- Chcę występów w największych mityngach, przed najlepszą widownią. A taką jest ta polska na Śląsku

Ewa Swoboda i Armand Duplantis wśród gwiazd Silesia Memoriału

Oprócz Seville'a, 23 sierpnia w Chorzowie zobaczymy inne wielkie nazwiska światowej lekkoatletyki. W biegu na 100 metrów pań wystartuje Ewa Swoboda, która zmierzy się z utytułowanymi rywalkami: Julien Alfred (mistrzynią olimpijską) i Melissą Jefferson-Wooden. Kolejnym mocnym punktem zawodów będzie start Armanda Duplantisa, który już po raz piąty spróbuje pobić rekord świata na Śląsku.

Kibice będą mogli również dopingować polską czołówkę. Oprócz Swobody wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek, Jakub Szymański i Piotr Lisek. Dla fanów poszczególnych zawodników przewidziano specjalne sektory na trybunach, a zakup biletów w tych strefach daje okazję na spotkanie ze swoimi idolami.

Diamentowa Liga to nie tylko lekkoatletyka

W tym roku Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej wzbogaci się o nowe wydarzenie. Zorganizowany zostanie "Diamond Cup powered by Patec", czyli trójbój z udziałem influencerów. Twórcy internetowi będą rywalizować w pchnięciu kulą, biegu na 100 metrów oraz skoku w dal, co ma przyciągnąć na trybuny nowych widzów. O atmosferze wokół wydarzenia opowiedziała Natalia Bukowiecka, podkreślając znaczenie startów w ojczyźnie.

- Start na memoriale zawsze jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Właśnie myślę, że też z tych emocjonalnych względów, że mogę tam spotkać się z polskimi kibicami. Tam jest zawsze bardzo dużo mojej rodziny, więc oni wszyscy mi kibicują

Polska medalistka olimpijska zwróciła również uwagę na komfort, jaki organizatorzy zapewniają zawodnikom, wspominając o przygotowanej dla nich strefie beauty.

- Myślę, że wszyscy sportowcy po prostu czują się tam jak w domu