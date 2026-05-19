Żołnierze WOT kupują sprzęt za swoje? Posłowie pytają o poważne problemy w formacji

Posłowie wskazują, że żołnierze WOT często muszą kupować podstawowe wyposażenie z własnej kieszeni.

W interpelacji pojawia się pytanie, czy programy szkoleniowe są aktualizowane w oparciu o wnioski z wojny w Ukrainie.

Autorzy pisma zwracają również uwagę na możliwe problemy z przydziałem żołnierzy do zadań i wykorzystaniem ich cywilnych kompetencji.

Brak indywidualnego sprzętu? Żołnierze zmuszeni do prywatnych zakupów

Posłowie Michał Wawer, Andrzej Tomasz Zapałowski i Krzysztof Szymański w swojej interpelacji do ministra obrony narodowej zwracają uwagę na niepokojące sygnały napływające od żołnierzy WOT. Jednym z kluczowych problemów, według autorów pisma, jest brak powszechnego systemu indywidualnego przypisywania podstawowego wyposażenia, takiego jak kamizelki kuloodporne, pasy taktyczne czy broń osobista.

Zdaniem posłów, taka sytuacja zmusza żołnierzy do ponoszenia kosztów zakupu sprzętu we własnym zakresie. W związku z tym pytają resort, czy planowane są zmiany systemowe w tej kwestii oraz czy ministerstwo przewiduje możliwość odzyskania przez żołnierzy części pieniędzy wydanych na prywatne doposażenie.

Czy szkolenia w WOT odpowiadają realiom współczesnego pola walki?

W interpelacji poruszono również kwestię adekwatności programów szkoleniowych. Posłowie pytają, czy są one aktualizowane w oparciu o doświadczenia z konfliktu w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem użycia dronów i przeciwdziałania zagrożeniom z ich strony. Wątpliwości budzi także efektywność 16-dniowego szkolenia podstawowego.

Autorzy pisma wskazują też na potencjalne bariery w praktycznym szkoleniu z wykorzystania sprzętu specjalistycznego, np. noktowizorów. Zwracają uwagę, że procedury dotyczące odpowiedzialności materialnej za sprzęt mogą w rzeczywistości ograniczać żołnierzom dostęp do niego podczas ćwiczeń.

Jak WOT wykorzystuje potencjał żołnierzy? Pytania o przydziały i pracę zawodową

Kolejny obszar, na który zwracają uwagę posłowie, dotyczy organizacji służby i zarządzania personelem. Pytają oni, na jakiej podstawie dokonywane są przydziały żołnierzy do konkretnych funkcji i czy system szkolenia rotacyjnego jest powiązany z ich rzeczywistymi obowiązkami, np. w zakresie obsługi specjalistycznego uzbrojenia.

W interpelacji podniesiono także problem kolizji terminów szkoleń z obowiązkami zawodowymi żołnierzy. Posłowie chcą wiedzieć, czy ministerstwo analizuje ten problem i czy rozważa wprowadzenie rozwiązań ułatwiających łączenie służby z pracą cywilną. Pytają również, czy i w jaki sposób przy przydziałach do zadań uwzględniane są cywilne kompetencje i doświadczenie zawodowe żołnierzy.

Interpelacja kończy się serią szczegółowych pytań skierowanych do ministra obrony narodowej. Posłowie domagają się informacji między innymi o tym, czy resort planuje zmiany systemowe w zakresie wyposażenia, jak zamierza zaktualizować programy szkoleniowe oraz w jaki sposób uwzględnia cywilne kompetencje żołnierzy przy przydzielaniu ich do określonych funkcji.