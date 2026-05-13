Joan Collins skradła show na czerwonym dywanie. 92-letnia gwiazda wygląda obłędnie u boku młodszego męża

Legenda światowego kina błyszczy na czerwonym dywanie. Joan Collins wywołała euforię fotoreporterów

Wydarzenia filmowe w Cannes zawsze przyciągają elity świata show-biznesu, jednak tym razem niekwestionowaną królową wieczoru została Joan Collins. Uznawana za jedną z najwybitniejszych postaci w historii kina aktorka pojawiła się na inauguracji festiwalu, prezentując stylizację, która wywołała lawinę komentarzy i zachwytów. Mimo zbliżających się 93. urodzin, artystka niezmiennie imponuje doskonałą sylwetką i wyrafinowanym gustem modowym.

Międzynarodową rozpoznawalność zagwarantowała jej kultowa postać Alexis Carrington w telewizyjnym hicie "Dynastia", gdzie wcieliła się w rolę bezkompromisowej i intrygującej bogaczki. Ten właśnie występ na zawsze ugruntował jej pozycję w annałach małego ekranu.

Upływające lata absolutnie nie wpływają na aktywność Joan Collins. Gwiazda nadal regularnie bryluje na ekskluzywnych imprezach, uczestniczy w ważnych wydarzeniach branżowych i z entuzjazmem angażuje się w życie publiczne.

Podczas tego wieczoru u boku aktorki pojawił się jej mąż, Percy Gibson, tworząc z nią duet, który od lat elektryzuje środowisko show-biznesu. Ich małżeństwo jest ciągłym tematem dla mediów, nie tylko z uwagi na 32-letnią różnicę wieku, lecz głównie przez wzgląd na łączące ich wyraźne, szczere uczucie. Małżonkowie często wspólnie pozują na ściankach i chętnie prezentują się przed obiektywami aparatów.

Na festiwalu filmowym Collins olśniła wszystkich zjawiskową suknią haute couture. Szykowna, biała kreacja znakomicie komponowała się z długimi, czarnymi rękawiczkami, tworząc niezapomniany efekt wizualny. Stylizację dopełniała luksusowa, warta tysiące dolarów diamentowa biżuteria. Klasyczne, wysokie upięcie włosów uwydatniło jej urodę i nadało całości wyrafinowanego, ponadczasowego blasku. Jak oceniacie taki wybór aktorki?

