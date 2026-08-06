Współpraca Haier i AO 1 Point Slam. Kto z amatorów zagra na kortach Wielkiego Szlema?

Szansa dla amatorów na Australian Open

Chiński producent sprzętu AGD, firma Haier, ogłosił w środę współpracę z innowacyjnym projektem tenisowym. Inicjatywa AO 1 Point Slam została stworzona przez organizatorów wielkoszlemowego Australian Open. Głównym celem tego partnerstwa jest umożliwienie graczom na każdym poziomie zaawansowania udziału w profesjonalnych rozgrywkach. Uczestnicy wystartują najpierw w lokalnych kwalifikacjach. Najlepsi zawodnicy zagrają na kortach Rod Laver Arena podczas tygodnia otwarcia głównego turnieju.

Przedstawiciele Tennis Australia oraz firmy Haier aktywnie odwiedzają lokalne stowarzyszenia, szkoły i kluby. Zachęcają oni mniejsze ośrodki sportowe do organizowania własnych wydarzeń kwalifikacyjnych. Każdy amator awansujący do finałowego etapu będzie dumnie reprezentował swoją społeczność. Dodatkowo przewidziano specjalne nagrody finansowe. Klub macierzysty zwycięzcy turnieju otrzyma grant na dalszy rozwój oddolnych inicjatyw sportowych.

"Nasze długoletnie partnerstwo z Australian Open pozwoliło firmie Haier na budowanie relacji z fanami tenisa i społecznościami na całym świecie. Poprzez poszerzenie naszej współpracy z myślą o dołączeniu AO 1 Point Slam, tworzymy nowe możliwości zaangażowania szerszej społeczności graczy i kibiców, przybliżając społecznościom tenisowym na całym świecie ekscytację płynącą z Australian Open" - powiedział Wang Meiyan, wiceprezes i dyrektor ds. marki w Haier Group.

"Jesteśmy zachwyceni poszerzeniem naszego partnerstwa o AO 1 Point Slam - powiedział Cedric Cornelis, dyrektor ds. handlowych Tennis Australia. - Zaangażowanie firmy Haier w innowacje i jakość doskonale harmonizuje z wartościami naszego sportu. Współpraca ta nie tylko przyczyni się do podniesienia poziomu jednego z najnowszych wydarzeń tenisowych, lecz również wesprze amatorskie społeczności tenisowe w całym kraju".

Jakie jest doświadczenie sportowe firmy Haier?

Przedsiębiorstwo posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w globalnym marketingu sportowym. Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiano w 2004 roku podczas współpracy z zespołem Melbourne Tigers. Od tego czasu marka systematycznie poszerza swoją obecność na najważniejszych arenach świata. Firma wspierała między innymi tak znane kluby piłkarskie jak Paris Saint-Germain czy Liverpool FC. Obecnie sponsoruje również prestiżowe turnieje Roland-Garros oraz zawody w Australii.

Budowanie relacji poprzez sport pozwala marce na głębsze zrozumienie lokalnych rynków. Zgromadzone w ten sposób dane są regularnie wykorzystywane przy projektowaniu nowoczesnych rozwiązań dla inteligentnych domów. Azjatycki gigant zatrudnia tysiące ekspertów w dziesięciu centrach badawczo-rozwojowych. W minionym roku przychody korporacji osiągnęły imponujący poziom niemal sześćdziesięciu miliardów dolarów. Koncern utrzymuje pozycję lidera rynku AGD nieprzerwanie od siedemnastu lat.