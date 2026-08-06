Ewa Swoboda rzuca wyzwanie mistrzyniom olimpijskim. Wielkie emocje podczas Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej

Pod koniec sierpnia Śląsk stanie się stolicą lekkiej atletyki, przyciągając na mityng czołowych zawodników globu i zdobywców olimpijskich krążków.

Rynek w Katowicach będzie areną niesamowitej rywalizacji w skoku wzwyż w ramach Diamentowej Ligi, podczas gdy Ewa Swoboda podejmie walkę z najlepszymi sprinterkami na bieżni Stadionu Śląskiego.

Nasza reprezentantka stanie na starcie obok aż pięciu zawodniczek z tytułami mistrzyń olimpijskich i mistrzyń świata. Przekonaj się, co jeszcze przygotowali organizatorzy i przygotuj się na ogromne emocje!

Tamberi kontra Kerr. Giganci skoku wzwyż na katowickim rynku

Zanim Stadion Śląski wypełni się kibicami, miłośnicy królowej sportu będą mogli poczuć przedsmak wielkich emocji w centrum Katowic. Wzorem ubiegłego roku, płyta rynku przeobrazi się w sportową arenę, gdzie wystąpią dwaj wybitni specjaliści od skoku wzwyż. Gianmarco Tamberi i Hamish Kerr stoczą fascynujący pojedynek o miano najlepszego zawodnika globu.

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– To jest dwóch ostatnich właścicieli korony w tej konkurencji na świecie. Trudno o lepszą obsadę, bo trudno w sporcie wygrać cokolwiek większego –

wskazuje dyrektor sportowy zawodów, Piotr Małachowski.

Reprezentant Włoch, który odbudował dyspozycję po problemach zdrowotnych, oraz skoczek z Nowej Zelandii, który zgarnął mu sprzed nosa złote medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, zmierzą się w walce o prestiż i próbę pokonania niezwykle wymagającej bariery 2,40 m. Zapowiada się emocjonująca walka, która z pewnością podniesie ciśnienie kibicom zgromadzonym na trybunach.

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Śląska publiczność będzie również świadkiem pasjonującej rywalizacji pań w skoku wzwyż. Wicemistrzyni globu, reprezentująca Polskę Maria Żodzik, a także rekordzistka świata Jarosława Mahuczich, spotkają się na skoczni z niezwykle wymagającą przeciwniczką.

– Jedną z nich będzie Nicola Olyslagers, czyli ta jedyna skoczkini, która na ostatnich MŚ pokonała naszą Marię –

informuje Piotr Małachowski.

Ewa Swoboda wśród największych sław. Polka pobiegnie z mistrzyniami olimpijskimi

Prawdziwe gwiazdozbiór zaprezentuje się w biegu na 100 metrów kobiet. Ewa Swoboda, ciesząca się ogromną sympatią polskich kibiców, będzie musiała sprostać niezwykle trudnemu zadaniu. Na starcie obok niej staną między innymi: mistrzyni olimpijska Julien Alfred oraz posiadaczka trzech złotych medali mistrzostw świata, Melissa Jefferson-Wooden, a to zaledwie ułamek znakomitej stawki.

– Co powiedzą państwo na pięciokrotną mistrzynię olimpijską Elaine Thompson-Herah? Jej 10.54 s to w końcu drugi wynik wszech czasów. Albo na Sherickę Jackson, która nagromadziła już 5 medali olimpijskich i 12 medali MŚ? A to nie wszystko. Bo przecież w jednej linii ze Swobodą stanie jeszcze Sha’Carri Richardson – mistrzyni świata z 2023 roku –

cieszy się Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji polskiej edycji Diamentowej Ligi.

Nasza utalentowana sprinterka podchodzi do tego niesamowitego sprawdzianu z charakterystycznym dla siebie dystansem i poczuciem humoru.

– Więcej medalistek nie było? Lubię biegać z mocnymi konkurentkami. To przywilej dla mnie, że przyjeżdżają w zasadzie pod mój dom. Ale to nie ich nie mogę najbardziej się doczekać, tylko chwili, w której kilkadziesiąt tysięcy ludzi da im przed startem znać, za kogo trzymają kciuki –

mówi z uśmiechem Ewa Swoboda.

Dla utytułowanej Polki śląski obiekt to miejsce szczególne. Właśnie na tym stadionie udało jej się po raz pierwszy w karierze pokonać barierę 11 sekund na setkę. Niewykluczone, że niezwykle silna konkurencja i wsparcie własnej publiczności zmotywują ją do ustanowienia kolejnego rewelacyjnego rezultatu.

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Będą kolejne ogłoszenia gwiazd?

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej to doskonała okazja do zaprezentowania się szerokiej publiczności dla całego grona biało-czerwonych. Wśród zaproszonych gwiazd figurują tacy zawodnicy, jak rekordziści globu Armand Duplantis i Ja’Kobe Tharp, a ten drugi będzie stanowił doskonały punkt odniesienia dla formy Jakuba Szymańskiego, naszego halowego mistrza świata. Znakomicie zapowiada się również bieg na 1500 metrów, w którym o nowe rekordy życiowe powalczą Maciej Wyderka, Filip Ostrowski, Weronika Lizakowska oraz Klaudia Kazimierska.

– Ta ostatnia jest poważną kandydatką do medalu ME w Birmingham. I już zapowiedziała, że na Śląskim chce bić rekord Polski. Poprosiła o pacemakerów na 3:54! –

nie kryje zachwytu Piotr Małachowski.

Jak się jednak okazuje, to wcale nie musi być ostateczny kształt list startowych. Organizatorzy wciąż pracują nad sprowadzeniem na Śląsk kolejnych znakomitości świata lekkoatletyki.

– Pracujemy nadal nad jednym, ważnym tematem. Jest ekscytujący i mamy nadzieję ogłosić go w najbliższym czasie –

dodaje tajemniczo dyrektor sportowy mityngu.

Wejściówki na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej są dostępne do nabycia za pośrednictwem serwisu MemorialKamili.pl. Wszelkie najświeższe informacje dotyczące mityngu pojawiają się na oficjalnych profilach imprezy w mediach społecznościowych: Facebooku, Instagramie, TikToku, X (dawniej Twitter) oraz YouTube.