Dawid Podsiadło w ogniu krytyki. Poszło o teledysk stworzony z użyciem AI. "ŻENADA"

Najnowszy singiel artysty zapowiada jego kolejny album studyjny, który ma się ukazać jesienią br. Dawid Podsiadło przekazał, że inspiracją do stworzenia "na błysk" był film sci-fi "Eternal sunshine of the spotless mind" z 2004 roku. Nowoczesne podejście do teledysku zdecydowanie nie przypadło do gustu fanom artysty, którzy jednoznacznie skrytykowali użycie algorytmów AI.

Dawid Podsiadło zaprezentował "na błysk". W sieci zawrzało

Jednej z najczęściej słuchanych i nagradzanych polskich wokalistów niewątpliwie dalej przyciąga ogromne zainteresowanie. Już wkrótce Dawid Podsiadło zagra dwa koncerty na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki, a ceny miejsc noclegowych przewyższają kwotami wakacyjne resorty za granicą. Popularność i uznanie nie gwarantują jednak ochrony przed krytyką. Po premierze piosenki "na błysk" internauci jasno dali Podsiadle do zrozumienia, co sądzą o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do stworzenia teledysku. Jak możemy przeczytać w sekcji komentarzy na platformie YouTube:

"Dziś używasz AI w produkcji teledysku, a jutro AI będzie śpiewać za ciebie, Dawid. Kręcisz bat na samego siebie i innych artystów" "Nie spodziewałem się takiego zawodu po Dawidzie, generatywny ai slop" "Ciebie Dawid też można zastąpić AI" "Jeśli zobaczę Ai slop na koncercie to to będą moje najgorzej wydane pieniądze w życiu..." "Żenada" "jako artystka/malarka dawno takiego zawodu nie czułam, żeby artysta topowy do teledysku ai używał..."

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Sztuczna inteligencja poruszyła fanów. Tak o AI mówi artysta

Póki co, Dawid Podsiadło nie odniósł się do głównie negatywnej reakcji internautów. Warto jednak przypomnieć, co na temat sztucznej inteligencji powiedział w podcaście, który współprowadzi razem z Radosławem Kotarskim. W jednym z odcinków wokalista odniósł się już do krytyki używania AI podczas tworzenia miniaturek do filmów na YouTube.

"Jak bardzo oceniacie całokształt tego, co robimy w tej przestrzeni, na podstawie tego, czy użyliśmy AI miniaturki czy nie, to sprawia, że myślę sobie: Nie dam się zastraszyć terrorystom, którzy walczą w imię czegoś, czego nie rozumieją" - powiedział.

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