Tak zmieniła się Aleksandra Grabowska. Od "Belfra" minęło już kilka lat

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-07-21 5:20

Od zagubionej nastolatki w "Belfrze" po pewną siebie gwiazdę "Forsta". Urodzona 21 lipca 1995 roku Aleksandra Grabowska przeszła drogę, która odcisnęła piętno nie tylko na jej filmografii. Zobacz, jak spektakularną metamorfozę przeszła na przestrzeni lat w naszej galerii.

Tak zaczynała swoją karierę. Mało kto pamięta jej pierwszą rolę

Aleksandra Grabowska, choć dziś jest jedną z rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia aktorów, swoje pierwsze kroki przed kamerą stawiała jako nastolatka. Na ekranie zadebiutowała w 2011 roku, pojawiając się w jednym z odcinków popularnego serialu "Julia". Była to niewielka rola, która jednak otworzyła jej drzwi do świata telewizji. Prawdziwą rozpoznawalność i uznanie widzów oraz krytyków przyniosła jej jednak kreacja z 2016 roku. To właśnie wtedy wcieliła się w postać Julki Molendy w głośnym serialu "Belfer", który okazał się przełomem w jej zawodowej drodze i sprawił, że jej kariera nabrała rozpędu.

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Od "Kobiet mafii" po "Forsta". Te role ugruntowały jej pozycję

Po sukcesie "Belfra" Aleksandra Grabowska udowodniła swoją wszechstronność, angażując się w bardzo zróżnicowane projekty. Jedną z jej głośniejszych ról była postać Stelli Zakrzewskiej w filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii 2". Widzowie z pewnością kojarzą ją także z uwielbianego przez Polaków serialu medycznego "Na dobre i na złe", gdzie od 2020 roku wciela się w postać doktor Glorii Krasuckiej. Ostatnie lata były dla niej niezwykle pracowite, a jej filmografia wzbogaciła się o kolejne hitowe produkcje. W 2024 roku zagrała Agatę Osicę w mrocznym serialu Netfliksa "Forst", a także otrzymała rolę w filmie "U Pana Boga w Królowym Moście".

Inne znaczące role w jej dorobku to między innymi:

  • Marta Przybora w serialu biograficznym "Osiecka"
  • Recepcjonistka Milena w świątecznym hicie "Listy do M. 5"
  • Zuza w serialu "Brokat"
  • Eliza w głośnej produkcji "Infamia"

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Nie tylko talent. To dlatego Aleksandra Grabowska zdobyła serca widzów

Widzowie pokochali Aleksandrę Grabowską za jej naturalność i autentyczność, którą wnosi do każdej granej postaci. Aktorka z niezwykłą łatwością potrafi wcielić się zarówno w role silnych i zdeterminowanych kobiet, jak i tych bardziej wrażliwych czy zagubionych. Jej talent do budowania złożonych i wiarygodnych postaci sprawia, że publiczność łatwo się z nimi utożsamia. Dodatkowym atutem jest jej wszechstronne wykształcenie - w 2019 roku ukończyła studia na kierunku Scenografia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, co z pewnością daje jej szersze spojrzenie na proces tworzenia filmu i sztuki.

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Niesamowita przemiana aktorki. Tak zmieniała się na przestrzeni lat

Patrząc na zdjęcia Aleksandry Grabowskiej sprzed lat, trudno nie zauważyć, jak bardzo się zmieniła. Jako nastolatka w serialu "Belfer" prezentowała dziewczęcy i subtelny wizerunek. Dziś jest dojrzałą kobietą, która emanuje pewnością siebie i elegancją. Na przestrzeni lat przeszła spektakularną metamorfozę, która widoczna jest nie tylko w jej wyglądzie, ale i wizerunku medialnym. Zmieniły się jej fryzury, styl ubierania, a także sposób bycia przed kamerą. Z dziewczyny z sąsiedztwa stała się ikoną stylu, która inspiruje wiele kobiet, zachowując przy tym swoją naturalność.

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Poszła w ślady sławnych rodziców. Nie każdy wie, kim jest jej ojciec

Pasja do aktorstwa w przypadku Aleksandry Grabowskiej nie jest przypadkowa. Aktorka wychowała się w artystycznej rodzinie, co miało ogromny wpływ na jej życiowe wybory. Jest córką znanych aktorów, Piotra Grabowskiego oraz Marty Konarskiej. Dorastanie w domu, w którym sztuka była na porządku dziennym, z pewnością ukształtowało jej wrażliwość i miłość do sceny oraz kamery. Mimo że poszła w ślady rodziców, od początku budowała swoją karierę na własnych zasadach, udowadniając swój talent i pracowitość.

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Czym dziś zajmuje się Aleksandra Grabowska? Jej ostatnie projekty to prawdziwe hity

Ostatnie lata w karierze Aleksandry Grabowskiej były niezwykle intensywne. W 2024 i 2025 roku aktorka pojawiła się w kilku głośnych produkcjach, które podbiły serca widzów. Oprócz wspomnianych ról w serialu "Forst" i filmie "U Pana Boga w Królowym Moście", zagrała także w serialach "Rozwodnicy" oraz kontynuacji filmowego hitu "Uwierz w Mikołaja 2". Po tak pracowitym okresie fani z niecierpliwością wyczekują informacji o jej kolejnych artystycznych projektach, które z pewnością przyniosą nowe, niezapomniane kreacje.

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