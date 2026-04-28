Gigantyczny sukces zbiórki Łatwoganga. Gwiazdy z ogolonymi głowami błyszczały na gali!

Władimir Semirunnij i inni bohaterami gali po zbiórce Łatwoganga

Niezwykłe przedsięwzięcie Łatwoganga oraz Bedoesa nadal budzi ogromne emocje w całym kraju. Wszystko rozpoczęło się od głośnego „dissu na raka”, w którym wzięła udział jedenastoletnia podopieczna Cancer Fighters, Maja Mecan. To właśnie z myślą o młodych pacjentach zmagających się z nowotworami zorganizowano 9-dniową transmisję internetową. Wydarzenie zakończyło się w niedzielę, osiągając oszałamiającą kwotę przekraczającą 250 milionów złotych, co stanowi absolutny, globalny rekord w historii charytatywnych streamów. Swój udział w tym historycznym wyniku mieli również przedstawiciele świata sportu i mediów, w tym Władimir Semirunnij oraz dziennikarz „Kanału Sportowego” Michał Pol. Zaledwie dobę po finale zbiórki obaj panowie pojawili się na uroczystej gali Herosi WP 2026.

To już trzecia odsłona wyjątkowego plebiscytu organizowanego przez Wirtualną Polskę. Jego celem nie jest wyłanianie najpopularniejszych sportowców ani ocenianie ich suchych wyników. Statuetki trafiają do osób, które łączą pasję do sportu z bezinteresowną pomocą innym. W tym roku na gali można było spotkać nie tylko zaangażowanych w zbiórkę Łatwoganga, lecz także inne inspirujące postacie. Wśród gości znalazła się między innymi siatkarka Katarzyna Partyka, która jesienią przerwała sportową karierę, by zostać dawcą szpiku dla swojego brata, a także wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska, obecnie angażująca się w działania na rzecz zdrowia psychicznego.

Główną część ceremonii poprowadził Damian Michałowski, który w ramach wsparcia dla Cancer Fighters również zdecydował się na drastyczne cięcie włosów. Z kolei Michał Pol zrezygnował z tradycyjnego, eleganckiego garnituru, zakładając specjalną koszulkę promującą fundację. Obiektywy fotoreporterów na poniedziałkowej gali miały na czym się skupić!

Poznaj laureatów gali Herosi WP 2026

W trakcie uroczystości wyróżniono wiele znakomitych osobistości, co dowodzi, jak wielkie serca mają Polacy angażujący się w sport. W kategorii Wyczyn triumfowała Ewa Pajor, a tytuł Mentora oraz Osobowości trafił do Kamila Stocha. Statuetkę za "Największe serce" odebrał Piotr Zieliński, natomiast Pasjonatem okrzyknięto Bartosza Matusiewicza. W gronie nagrodzonych znaleźli się również Kacper Tomasiak jako Talent, Kinga Goraj stanowiąca Inspirację oraz Robert Kubica, który otrzymał główny tytuł Herosa. Przyznano także nagrody specjalne, którymi uhonorowano reprezentację Polski w Amp Futbolu, Władimira Semirunnija oraz Jacka Magierę.

