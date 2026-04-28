To najmodniejsze paznokcie wiosny 2026. Wyglądają efektownie i pasują do wszystkiego

Wiosna i lato to czas na kolorowe i odważne trendy w manicure.

"Striped nails" to absolutny hit sezonu.

Odkryj, jak geometryczne wzory i eksplozja barw podbijają Instagram i stają się must-have!

Zapomnijcie o monotonii i jednolitych barwach. Tej wiosny i lata nasze paznokcie zamienią się w małe płótna, na których zagości geometryczna precyzja i eksplozja kolorów. Paski, od dawna obecne w modzie odzieżowej, z impetem wkraczają do świata manicure, oferując nieskończone możliwości stylizacji. Tej wiosny i lata manicure w paski zapowiada się jako jeden z najmocniejszych trendów w świecie stylizacji paznokci. Kolorowe linie - cienkie, grube, poziome czy pionowe - przyciągają uwagę i pozwalają na ogromną kreatywność. To styl, który łączy w sobie świeżość, energię i odrobinę zabawy, idealnie wpisując się w cieplejsze miesiące.

"Striped nails" to hit sezonu wiosna i lato 2026

Paznokcie "striped nails" nie są niczym nowym. Geometryczne wzory widzieliśmy już na wybiegach w latach 2000., chociażby w kolekcji projektanta Marca jacobsa. Teraz moda na paznokcie w paski wraca w wielkim stylu. Szczególną popularnością cieszą się zestawienia żywych, kontrastowych kolorów - neonów z pastelami, intensywnego różu z pomarańczą czy błękitu z limonkową zielenią. Dzięki temu paznokcie stają się nie tylko dodatkiem, ale wręcz centralnym elementem stylizacji. Co ważne, paski można dopasować do własnego stylu - od minimalistycznych, delikatnych akcentów po bardziej odważne i artystyczne kompozycje. Trend ten już teraz wyraźnie zaznacza swoją obecność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagram, gdzie influencerki i stylistki paznokci chętnie prezentują swoje interpretacje tego wzoru. Zdjęcia kolorowych, pasiastych manicure zdobywają tysiące polubień i inspirują kolejne osoby do eksperymentowania z własnym wyglądem.

Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących miesiącach paznokcie w paski będą absolutnym must-have - niezależnie od tego, czy wybierzesz subtelną elegancję, czy odważny, wakacyjny look.

