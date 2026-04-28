Viki Gabor wraca na scenę! Znamy daty koncertów. Pierwszy już za moment

Ostatnie miesiące przyniosły sporo zmian w życiu Viki Gabor. Po wydaniu wyprodukowanej przez Malika Montanę płyty "Spektrum uczuć", promowanej m.in. singlami "Wszystko co mam" czy "Peligroso", wokalistka nieco zniknęła z medialnego radaru. Pod koniec grudnia 2025 roku do mediów przedostała się informacja o romskim ślubie, traktowanym jako zaręczyny. Artystka postanowiła nie komentować wydarzenia. Jedynie w rozmowie z Eską krótko podsumowała zamieszanie, jakie wywołało jej rzekome zamążpójście.

No, nie wiecie nic (o kulturze romskiej - przyp. red.), ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu. (...) Jestem osobą, która bardziej lubi pisać muzykę i śpiewać niż udzielać wywiadów. Nie czuję się komfortowo. Każdy to widzi, każdy o tym wie, nie będę tego ukrywać. Myślę, że dużo ludzi może się o mnie dowiedzieć ciekawych rzeczy poprzez moją muzykę. Dużo opowiadam na płycie "Spektrum uczuć", dużo jest tam ciekawostek z mojego życia prywatnego. Myślę, że warto posłuchać tych piosenek - powiedziała reporterowi Eska.pl.

Kilka dni temu Viki Gabor powróciła na nagłówki ze względu na problemy jej ojca. Artystka definitywnie odcięła się od przestępczej działalności Dariusza G., podkreślając, że sama kieruje się w życiu zasadami uczciwości. Teraz - co ucieszyło wszystkich fanów - ogłosiła pierwsze koncerty plenerowe na lato 2026. Wiemy, gdzie będziecie mogli spotkać się z wokalistką.

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko"

Viki Gabor wraca na scenę

Viki Gabor od zawsze chciała wyrażać się poprzez muzykę. Artystka, mimo statusu jednej z największych gwiazd młodego pokolenia, unika wdawania się w medialne przepychanki i mocno strzeże swojej prywatności. Tak swego czasu mówiła o medialnych związkach:

Ciężko jest to ukryć w pełni. Jestem osobą medialną i pewnie coś by wyciekło. Jestem osobą, która lubi prywatność, ale od czasu do czasu oczywiście można się tym pochwalić, że udaje ci się w życiu, że masz fajną drugą połówkę i masz super związek - powiedziała w wywiadzie dla Eski.

Viki Gabor - koncerty 2026

Teraz wokalistka zapowiedziała powrót na scenę. Na oficjalnej stronie internetowej Viki pojawiły się daty koncertów plenerowych. Jak zapewnia jej management, to dopiero początek. Warto zatem na bieżąco śledzić witrynę Gabor. Sprawdźcie, gdzie zagra tego lata.

26.05.2026 - Toruń - Występ podczas koncertu Polsatu „Nie ma jak u mamy”

31.05.2026 - Międzyborów - Dni Międzyborowa

06.06.2026 - Toruń - Występ podczas „Koncertu Pod Wspólnym Niebem”

07.06.2026 - Grodków - Koncert (wstęp wolny)

13.06.2026 - Grudziądz - Występ podczas „Koncertu Przystań wolności”

19.06.2026 - Złotów - Koncert (wstęp wolny)

20.06.2026 - Łazy - Koncert (wstęp wolny)

27.06.2026 - Radom - Występ podczas Trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej

04.07.2026 - Drawsko Pomorskie - Koncert (wstęp wolny)

11.07.2026 - Pełczyce - Koncert (wstęp wolny)

26.07.2026 - Płock - Koncert podczas LATO ZET 2026

08.08.2026 - Lublin - Występ podczas Trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej

29.08.2026 - Siechnice - Koncert (wstęp wolny)

30.08.2026 - Myszyniec - Koncert (wstęp wolny)

05.09.2026 - Psary - Koncert (wstęp wolny)