Dodaj 3 łyżki do wody, a uratuje suche pięty. Będą gładkie jak u dziecka

Jak wygładzić suche pięty? Wystarczą 3 łyżki raz w tygodniu

Szorstkie i popękane pięty stanowią utrapienie wielu osób, niezależnie od płci czy metryki. Mimo że najczęściej traktujemy je jako mankament wizualny, mogą one stanowić sygnał ostrzegawczy od organizmu dotyczący poważniejszych schorzeń, co warto skonsultować z lekarzem. Często jednak jest to po prostu przyczyna licznych kompleksów. Kondycja stóp bywa gorsza w wyniku noszenia niedopasowanego, uciskającego obuwia z syntetycznych, nieoddychających materiałów, a problem ten często dotyczy pań chętnie sięgających po szpilki. Zbliżające się wielkimi krokami lato sprawia, że zaczynamy poszukiwać skutecznych sposobów na wygładzenie stóp. Kluczem do sukcesu jest właściwa pielęgnacja, oparta na złuszczaniu martwego naskórka i głębokim nawilżaniu. Do codziennej rutyny warto włączyć sprawdzony, domowy patent, który sprawi, że skóra stanie się miękka niczym u niemowlaka. Receptą na sukces okazują się trzy łyżki sody oczyszczonej, aplikowane regularnie co siedem dni.

Soda oczyszczona na popękane stopy to hit za grosze

Trik pielęgnacyjny z użyciem sody oczyszczonej cieszy się ogromną popularnością wśród pań, głównie ze względu na swoją niską cenę i zauważalną skuteczność. Aby przygotować zmiękczającą kąpiel, wystarczy rozpuścić w ciepłej wodzie dwie łyżki sody oraz dwie łyżeczki soli Epsom. W tak przygotowanym roztworze należy moczyć stopy przez blisko 20 minut. Po tym czasie wystarczy usunąć zmiękczony, martwy naskórek, dokładnie wytrzeć stopy i nałożyć na nie silnie nawilżający krem. Powtarzanie tego prostego rytuału raz w tygodniu to gwarancja idealnie gładkich i wypielęgnowanych stóp przed nadejściem wakacji.

Dlaczego pięty pękają? Poznaj przyczyny problemu

Specyfika skóry na piętach polega na jej większej grubości oraz zwiększonej podatności na obciążenia w porównaniu do reszty ciała. Brak gruczołów łojowych w tej partii sprawia, że stopy są naturalnie bardziej skłonne do utraty nawilżenia i przesuszenia. Do głównych czynników sprzyjających problemom z piętami zalicza się:

Błędy w pielęgnacji : Brak systematycznego natłuszczania i usuwania zrogowaciałego naskórka.

: Brak systematycznego natłuszczania i usuwania zrogowaciałego naskórka. Złe obuwie : Szpilki, odkryte sandały oraz buty z tworzyw sztucznych nasilają pękanie skóry.

: Szpilki, odkryte sandały oraz buty z tworzyw sztucznych nasilają pękanie skóry. Nadmiar kilogramów : Otyłość powoduje większy ucisk na pięty, sprzyjając ich mechanicznym uszkodzeniom.

: Otyłość powoduje większy ucisk na pięty, sprzyjając ich mechanicznym uszkodzeniom. Braki w diecie : Niedobory żelaza, cynku oraz witamin C, E, A i B3 odbijają się na wyglądzie skóry.

: Niedobory żelaza, cynku oraz witamin C, E, A i B3 odbijają się na wyglądzie skóry. Dolegliwości dermatologiczne : Szorstkość może towarzyszyć grzybicy, łuszczycy, egzemie czy AZS.

: Szorstkość może towarzyszyć grzybicy, łuszczycy, egzemie czy AZS. Choroby ogólnoustrojowe : Problemy ze skórą pięt bywają efektem schorzeń nerek, wątroby, cukrzycy czy niedoczynności tarczycy.

: Problemy ze skórą pięt bywają efektem schorzeń nerek, wątroby, cukrzycy czy niedoczynności tarczycy. Zbyt mała podaż płynów : Odwodnienie organizmu manifestuje się suchością całego ciała, w tym również stóp.

: Odwodnienie organizmu manifestuje się suchością całego ciała, w tym również stóp. Upływ czasu: Z wiekiem naskórek gorzej zatrzymuje wodę, co potęguje problem przesuszenia i pękania.

