Dodaj 3 łyżki do wody, a uratuje suche pięty. Będą gładkie jak u dziecka

Katarzyna Kustra
2026-04-28 10:36

Popękane i przesuszone pięty potrafią spędzać sen z powiek, zwłaszcza gdy zbliża się czas zakładania odkrytego obuwia. Aby móc bez krępacji zaprezentować stopy w sandałach, warto odpowiednio wcześnie rozpocząć ich regenerację. W walce z nieestetycznymi zrogowaceniami pomoże prosty, domowy zabieg – wystarczą zaledwie trzy łyżki składnika stosowane raz na tydzień, by przywrócić piętom gładkość.

Sposób na pękające pięty

Autor: Shutterstock Sposób na pękające pięty

Jak wygładzić suche pięty? Wystarczą 3 łyżki raz w tygodniu

Szorstkie i popękane pięty stanowią utrapienie wielu osób, niezależnie od płci czy metryki. Mimo że najczęściej traktujemy je jako mankament wizualny, mogą one stanowić sygnał ostrzegawczy od organizmu dotyczący poważniejszych schorzeń, co warto skonsultować z lekarzem. Często jednak jest to po prostu przyczyna licznych kompleksów. Kondycja stóp bywa gorsza w wyniku noszenia niedopasowanego, uciskającego obuwia z syntetycznych, nieoddychających materiałów, a problem ten często dotyczy pań chętnie sięgających po szpilki. Zbliżające się wielkimi krokami lato sprawia, że zaczynamy poszukiwać skutecznych sposobów na wygładzenie stóp. Kluczem do sukcesu jest właściwa pielęgnacja, oparta na złuszczaniu martwego naskórka i głębokim nawilżaniu. Do codziennej rutyny warto włączyć sprawdzony, domowy patent, który sprawi, że skóra stanie się miękka niczym u niemowlaka. Receptą na sukces okazują się trzy łyżki sody oczyszczonej, aplikowane regularnie co siedem dni.

Polecany artykuł:

Zalej ciepłym mlekiem i wmasuj w głowę, a włosy będą rosły jak szalone. Pasma g…

Soda oczyszczona na popękane stopy to hit za grosze

Trik pielęgnacyjny z użyciem sody oczyszczonej cieszy się ogromną popularnością wśród pań, głównie ze względu na swoją niską cenę i zauważalną skuteczność. Aby przygotować zmiękczającą kąpiel, wystarczy rozpuścić w ciepłej wodzie dwie łyżki sody oraz dwie łyżeczki soli Epsom. W tak przygotowanym roztworze należy moczyć stopy przez blisko 20 minut. Po tym czasie wystarczy usunąć zmiękczony, martwy naskórek, dokładnie wytrzeć stopy i nałożyć na nie silnie nawilżający krem. Powtarzanie tego prostego rytuału raz w tygodniu to gwarancja idealnie gładkich i wypielęgnowanych stóp przed nadejściem wakacji.

QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?

Dlaczego pięty pękają? Poznaj przyczyny problemu

Specyfika skóry na piętach polega na jej większej grubości oraz zwiększonej podatności na obciążenia w porównaniu do reszty ciała. Brak gruczołów łojowych w tej partii sprawia, że stopy są naturalnie bardziej skłonne do utraty nawilżenia i przesuszenia. Do głównych czynników sprzyjających problemom z piętami zalicza się:

  • Błędy w pielęgnacji: Brak systematycznego natłuszczania i usuwania zrogowaciałego naskórka.
  • Złe obuwie: Szpilki, odkryte sandały oraz buty z tworzyw sztucznych nasilają pękanie skóry.
  • Nadmiar kilogramów: Otyłość powoduje większy ucisk na pięty, sprzyjając ich mechanicznym uszkodzeniom.
  • Braki w diecie: Niedobory żelaza, cynku oraz witamin C, E, A i B3 odbijają się na wyglądzie skóry.
  • Dolegliwości dermatologiczne: Szorstkość może towarzyszyć grzybicy, łuszczycy, egzemie czy AZS.
  • Choroby ogólnoustrojowe: Problemy ze skórą pięt bywają efektem schorzeń nerek, wątroby, cukrzycy czy niedoczynności tarczycy.
  • Zbyt mała podaż płynów: Odwodnienie organizmu manifestuje się suchością całego ciała, w tym również stóp.
  • Upływ czasu: Z wiekiem naskórek gorzej zatrzymuje wodę, co potęguje problem przesuszenia i pękania.
