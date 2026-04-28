Zmiany na maturze 2026. Co czeka maturzystów? CKE ujawnia. Oto, co trzeba wiedzieć

Matura 2026
Matura tuż, tuż! Po "majówce" uczniowie ostatnich klas szkół średnich przystąpią do egzaminu dojrzałości. Na początek przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym - język polski i matematyka, a następnie język obcy. Arkusze zostaną otwarte we wszystkich szkołach punktualnie o godzinie 9.00.
- 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski
- 5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka
- 6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne
Natomiast egzaminy ustne są ustalane przez szkoły, odbyć się mają w ramach czasowych:
- język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja
- języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)
Zmiany na maturze. Ortografia
Co z tą ortografią? Czy rozwiązując arkusze przygotowane przez CKE trzeba będzie uwzględnić szereg wszelkich zmian, jakie wprowadziła Rada Języka Polskiego w styczniu 2026 roku? Mamy dobrą wiadomość, ponieważ CKE w latach 2026–2030 uwzględni zarówno stare, jak i nowe zasady zapisu. To będzie czas przejściowy, w którym dopuszczalne będą zarówno wcześniejsze, jak i obecne zasady.
Matura 2026. Lektury - co się zmienia?
Jeśli chodzi o lektury obowiązujące na maturze z języka polskiego, tutaj również dobra wiadomość dla maturzystów, ponieważ lista została skrócona! Lektury obowiązkowe, które maturzyści powinni poznać w całości to:
- Jan Parandowski, Mitologia (część I: Grecja)
- Sofokles, Antygona
- William Szekspir, Makbet
- Molier, Skąpiec
- Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod oraz Dziady cz. III
- Juliusz Słowacki, Kordian
- Bolesław Prus, Lalka
- Stefan Żeromski, Przedwiośnie
- Albert Camus, Dżuma
- George Orwell, Rok 1984
Lektury, których należy przyswoić fragmenty, a także wszelkie szczegóły dotyczące lektur sprawdzicie tutaj:
Matura 2026. Nowa lista pytań
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała listę jawnych pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Zestaw zawiera 76 pytań - lista pytań jest więc dłuższa, niż w poprzednich latach. Nowe pytania obowiązują w latach 2026-2028. Znajdują się tu pytania dotyczące:
- Biblii
- "Mitologii" Jana Parandowskiego
- "Iliady" Homera
- "Antygony" Sofoklesa
- "Lamentu świętokrzyskiego"
- "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"
- "Pieśni o Rolandzie"
- "Makbeta" Williama Szekspira
- "Skąpca" Moliera
- wybranych satyr Krasickiego
- "Romantyczności" oraz wybranych ballad Mickiewicza
- "Dziadów części III" Mickiewicza
- "Lalki" Bolesława Prusa
- "Potopu" Henryka Sienkiewicza
- "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego
- "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego
- "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta
- "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego
- "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza
- "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego
- "Inny Świat" Gustaw Herling-Grudziński
- " Zdążyć przed Panem Bogiem " Hanna Krall
- "Dżuma" Albert Camus
- " Rok 1984 " George Orwell
- "Tango" Sławomir Mrożek
- Górą „Edek” Marek Nowakowski
- "Miejsce" Andrzej Stasiuk
- "Profesor Andrews w Warszawie" Olga Tokarczuk
- "Podróże z Herodotem" Ryszard Kapuściński
Więcej pytań otwartych na egzaminie z języka obcego. Matura 2026
Na egzaminie z języka angielskiego (lub innego, wybranego języka obcego) na arkuszach CKE znajdzie się więcej zadań otwartych - co pozwoli na bardziej dogłębne sprawdzenie umiejętności, eliminując "strzały" i fart, jaki można było mieć chociażby przy zadaniach w stylu prawda/fałsz.