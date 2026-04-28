Zmiany na maturze 2026. Co czeka maturzystów? CKE ujawnia. Oto, co trzeba wiedzieć

Agnieszka Przystaś
2026-04-28 10:28

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. O czym koniecznie muszą wiedzieć maturzyści? W tym roku na maturze będzie kilka zmian, o których warto by pamiętali uczniowie, którzy zmierzą się z arkuszami CKE. Sprawdź, by nie być zaskoczony!

Matura tuż, tuż! Po "majówce" uczniowie ostatnich klas szkół średnich przystąpią do egzaminu dojrzałości. Na początek przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym - język polski i matematyka, a następnie język obcy. Arkusze zostaną otwarte we wszystkich  szkołach punktualnie o godzinie 9.00.

  • 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski
  • 5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka
  • 6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

Natomiast egzaminy ustne są ustalane przez szkoły, odbyć się mają w ramach czasowych:

  • język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja
  • języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

Zmiany na maturze. Ortografia

Co z tą ortografią? Czy rozwiązując arkusze przygotowane przez CKE trzeba będzie uwzględnić szereg wszelkich zmian, jakie wprowadziła Rada Języka Polskiego w styczniu 2026 roku? Mamy dobrą wiadomość, ponieważ CKE w latach 2026–2030 uwzględni zarówno stare, jak i nowe zasady zapisu. To będzie czas przejściowy, w którym dopuszczalne będą zarówno wcześniejsze, jak i obecne zasady.

Matura 2026. Lektury - co się zmienia?

Jeśli chodzi o lektury obowiązujące na maturze z języka polskiego, tutaj również dobra wiadomość dla maturzystów, ponieważ lista została skrócona! Lektury obowiązkowe, które maturzyści powinni poznać w całości to:

  • Jan Parandowski, Mitologia (część I: Grecja)
  • Sofokles, Antygona
  • William Szekspir, Makbet
  • Molier, Skąpiec
  • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod oraz Dziady cz. III
  • Juliusz Słowacki, Kordian
  • Bolesław Prus, Lalka
  • Stefan Żeromski, Przedwiośnie
  • Albert Camus, Dżuma
  • George Orwell, Rok 1984

Matura 2026. Nowa lista pytań

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała listę jawnych pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Zestaw zawiera 76 pytań - lista pytań jest więc dłuższa, niż w poprzednich latach. Nowe pytania obowiązują w latach 2026-2028. Znajdują się tu pytania dotyczące:

  • Biblii
  • "Mitologii" Jana Parandowskiego
  • "Iliady" Homera
  • "Antygony" Sofoklesa
  • "Lamentu świętokrzyskiego"
  • "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"
  • "Pieśni o Rolandzie"
  • "Makbeta" Williama Szekspira
  • "Skąpca" Moliera
  • wybranych satyr Krasickiego
  • "Romantyczności" oraz wybranych ballad Mickiewicza
  • "Dziadów części III" Mickiewicza
  • "Lalki" Bolesława Prusa
  • "Potopu" Henryka Sienkiewicza
  • "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego
  • "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego
  • "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta
  • "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego
  • "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza
  • "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego
  • "Inny Świat" Gustaw Herling-Grudziński
  • " Zdążyć przed Panem Bogiem " Hanna Krall
  • "Dżuma" Albert Camus
  • " Rok 1984 " George Orwell
  • "Tango" Sławomir Mrożek
  • Górą „Edek” Marek Nowakowski
  • "Miejsce" Andrzej Stasiuk
  • "Profesor Andrews w Warszawie" Olga Tokarczuk
  • "Podróże z Herodotem" Ryszard Kapuściński

Więcej pytań otwartych na egzaminie z języka obcego. Matura 2026

Na egzaminie z języka angielskiego (lub innego, wybranego języka obcego) na arkuszach CKE znajdzie się więcej zadań otwartych - co pozwoli na bardziej dogłębne sprawdzenie umiejętności, eliminując "strzały" i fart, jaki można było mieć chociażby przy zadaniach w stylu prawda/fałsz.

