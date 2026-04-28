Zmiany na maturze 2026. Co czeka maturzystów? CKE ujawnia. Oto, co trzeba wiedzieć

Matura 2026

Matura tuż, tuż! Po "majówce" uczniowie ostatnich klas szkół średnich przystąpią do egzaminu dojrzałości. Na początek przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym - język polski i matematyka, a następnie język obcy. Arkusze zostaną otwarte we wszystkich szkołach punktualnie o godzinie 9.00.

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

Natomiast egzaminy ustne są ustalane przez szkoły, odbyć się mają w ramach czasowych:

język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja

języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

Zmiany na maturze. Ortografia

Co z tą ortografią? Czy rozwiązując arkusze przygotowane przez CKE trzeba będzie uwzględnić szereg wszelkich zmian, jakie wprowadziła Rada Języka Polskiego w styczniu 2026 roku? Mamy dobrą wiadomość, ponieważ CKE w latach 2026–2030 uwzględni zarówno stare, jak i nowe zasady zapisu. To będzie czas przejściowy, w którym dopuszczalne będą zarówno wcześniejsze, jak i obecne zasady.

Matura 2026. Lektury - co się zmienia?

Jeśli chodzi o lektury obowiązujące na maturze z języka polskiego, tutaj również dobra wiadomość dla maturzystów, ponieważ lista została skrócona! Lektury obowiązkowe, które maturzyści powinni poznać w całości to:

Jan Parandowski, Mitologia (część I: Grecja)

Sofokles, Antygona

William Szekspir, Makbet

Molier, Skąpiec

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod oraz Dziady cz. III

Juliusz Słowacki, Kordian

Bolesław Prus, Lalka

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Albert Camus, Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Lektury, których należy przyswoić fragmenty, a także wszelkie szczegóły dotyczące lektur sprawdzicie tutaj: Lista lektur na egzamin z języka polskiego. Bez nich maturzyści polegną na teście

Matura 2026. Nowa lista pytań

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała listę jawnych pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Zestaw zawiera 76 pytań - lista pytań jest więc dłuższa, niż w poprzednich latach. Nowe pytania obowiązują w latach 2026-2028. Znajdują się tu pytania dotyczące:

Biblii

"Mitologii" Jana Parandowskiego

"Iliady" Homera

"Antygony" Sofoklesa

"Lamentu świętokrzyskiego"

"Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"

"Pieśni o Rolandzie"

"Makbeta" Williama Szekspira

"Skąpca" Moliera

wybranych satyr Krasickiego

"Romantyczności" oraz wybranych ballad Mickiewicza

"Dziadów części III" Mickiewicza

"Lalki" Bolesława Prusa

"Potopu" Henryka Sienkiewicza

"Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego

"Wesela" Stanisława Wyspiańskiego

"Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta

"Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

"Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego

"Inny Świat" Gustaw Herling-Grudziński

" Zdążyć przed Panem Bogiem " Hanna Krall

"Dżuma" Albert Camus

" Rok 1984 " George Orwell

"Tango" Sławomir Mrożek

Górą „Edek” Marek Nowakowski

"Miejsce" Andrzej Stasiuk

"Profesor Andrews w Warszawie" Olga Tokarczuk

"Podróże z Herodotem" Ryszard Kapuściński

Więcej pytań otwartych na egzaminie z języka obcego. Matura 2026

Na egzaminie z języka angielskiego (lub innego, wybranego języka obcego) na arkuszach CKE znajdzie się więcej zadań otwartych - co pozwoli na bardziej dogłębne sprawdzenie umiejętności, eliminując "strzały" i fart, jaki można było mieć chociażby przy zadaniach w stylu prawda/fałsz.

