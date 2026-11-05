Danuta Stenka dziękuje za 2 miliony złotych na leczenie męża. Jej wpis porusza

Ostatnie dni przyniosły Danucie Stence i jej córkom mnóstwo silnych emocji. Przejmująca prośba o pomoc dla ciężko chorego Janusza Grzelaka spotkała się z gigantycznym odzewem w sieci. Użytkownicy internetu natychmiast ruszyli ze wsparciem, dzięki czemu całą potrzebną kwotę udało się zgromadzić w niecałe 48 godzin od startu akcji.

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Danuta Stenka i jej córki reagują na sukces zbiórki

Najbliżsi męża artystki zdecydowali się oficjalnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc. W tym celu zamieścili na stronie internetowej zbiórki specjalny komunikat, w którym otwarcie piszą o swoim wielkim wzruszeniu całą sytuacją.

Kochani, piszemy te słowa z ogromnym wzruszeniem, bo wciąż trudno uwierzyć nam w to, co się wydarzyło. W ciągu niespełna 48 godz. od uruchomienia zbiórki udało się zebrać całą kwotę!

Informacja o tak szybkim zgromadzeniu funduszy przyniosła rodzinie ogromną ulgę. Przede wszystkim otwiera to jednak drogę do natychmiastowego podjęcia kolejnych kroków w leczeniu Janusza Grzelaka. Krewni aktorki zaznaczyli przy tym, że masowa reakcja darczyńców przyniosła im wartość znacznie przewyższającą same wpłaty finansowe.

Leczenie Janusza Grzelaka. Mąż Danuty Stenki ma szansę na zdrowie

Dzięki Wam Janusz ma realną szansę na walkę i powrót do zdrowia. Podarowaliście nam nie tylko środki na leczenie, ale przede wszystkim nadzieję i poczucie, że nie jesteśmy w tym sami. Staliście się naszymi aniołami

W ten sposób Danuta Stenka wspólnie z córkami podsumowała swój wpis skierowany do internautów.