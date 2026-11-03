Czuć już grudzień? Olivia Rodrigo zapowiada pierwszy świąteczny singiel w karierze

Na przestrzeni dekad największe gwiazdy światowej muzyki wydały ponadczasowe hity świąteczne. Niektóre z nich stały się obowiązkowym punktem Bożego Narodzenia w rozgłośniach radiowych, ale piosenek na gwiazdkę wciąż przybywa.

Olivia Rodrigo ogłasza świąteczną piosenkę. Kiedy premiera "take me home (4 christmas)"?

Trzykrotna laureatka Grammy może się poszczycić długą listą osiągnięć, ale w jej repertuarze nie ma ani jednej autorskiej piosenki na Boże Narodzenie. Olivia Rodrigo postanowiła to zmienić i już na początku listopada niespodziewanie ogłosiła premierę "take me home (4 christmas)".

Premiera piosenki w USA odbędzie się w czwartkowy wieczór, co przełoży się na 2:00 czasu polskiego w piątek, 6 listopada 2026 roku. Wraz z gwiazdą współautorami utworu są Dan Nigro i Amy Allen. Choć podekscytowana projektem Rodrigo nie zdradziła zbyt wielu szczegółów, opublikowała zdjęcia w świątecznej czapce.

Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" zagrała w teledysku

Co więcej, do pierwszej świątecznej piosenki artystki powstał teledysk z gwiazdorską obsadą. Jak donoszą amerykańskie media, w klipie wystąpili ceniona aktorka Cynthia Nixon - znana z roli Mirandy w serialu "Seks w wielkim mieście" - i komik Ben Marshall z programu "Saturday Night Live". Olivia Rodrigo planuje też wydanie singla na winylu i kasecie. Aktualnie artystka przebywa w trasie The Unraveled Tour, której europejska odnoga rozpocznie się w marcu przyszłego roku.

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