Czuć już grudzień? Olivia Rodrigo zapowiada pierwszy świąteczny singiel w karierze

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-03 14:39

Mariah Carey ogłosiła: "już czas!", a fani powoli przypominają sobie najróżniejsze zimowe przeboje przed zbliżającymi się wielkimi krokami świętami. Boże Narodzenie udzieliło się najwidoczniej także tym gwiazdom, które jeszcze nigdy nie wydały tematycznych numerów. Teraz zmieniła to Olivia Rodrigo, ogłaszając premierę pierwszego utworu na święta.

Olivia Rodrigo
Autor: Ben Houdijk/ Shutterstock

Na przestrzeni dekad największe gwiazdy światowej muzyki wydały ponadczasowe hity świąteczne. Niektóre z nich stały się obowiązkowym punktem Bożego Narodzenia w rozgłośniach radiowych, ale piosenek na gwiazdkę wciąż przybywa.

Olivia Rodrigo ogłasza świąteczną piosenkę. Kiedy premiera "take me home (4 christmas)"?

Trzykrotna laureatka Grammy może się poszczycić długą listą osiągnięć, ale w jej repertuarze nie ma ani jednej autorskiej piosenki na Boże Narodzenie. Olivia Rodrigo postanowiła to zmienić i już na początku listopada niespodziewanie ogłosiła premierę "take me home (4 christmas)".

Premiera piosenki w USA odbędzie się w czwartkowy wieczór, co przełoży się na 2:00 czasu polskiego w piątek, 6 listopada 2026 roku. Wraz z gwiazdą współautorami utworu są Dan Nigro i Amy Allen. Choć podekscytowana projektem Rodrigo nie zdradziła zbyt wielu szczegółów, opublikowała zdjęcia w świątecznej czapce.

Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" zagrała w teledysku

Co więcej, do pierwszej świątecznej piosenki artystki powstał teledysk z gwiazdorską obsadą. Jak donoszą amerykańskie media, w klipie wystąpili ceniona aktorka Cynthia Nixon - znana z roli Mirandy w serialu "Seks w wielkim mieście" - i komik Ben Marshall z programu "Saturday Night Live". Olivia Rodrigo planuje też wydanie singla na winylu i kasecie. Aktualnie artystka przebywa w trasie The Unraveled Tour, której europejska odnoga rozpocznie się w marcu przyszłego roku.

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