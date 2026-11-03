Kimi Antonelli najmłodszym mistrzem F1. Wiemy, ile zarobił za tytuł

Ile zarobił Kimi Antonelli za mistrzostwo F1?

Zasady panujące w Formule 1 znacząco odbiegają od standardów znanych z innych sportów. Chociaż światowa federacja nie wypłaca kierowcy bezpośredniej premii za mistrzowski tytuł, to umowa zawarta z zespołem Mercedes zapewnia mu gigantyczne zyski finansowe.

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Majątek 20-letniego zawodnika budowany jest nie tylko w oparciu o gwarantowaną stawkę bazową. Jak wynika z wyliczeń portalu F1Salaries, w sezonie 2026 włoski kierowca inkasuje podstawową pensję w wysokości 2,5 miliona funtów, co stanowi równowartość około 3,4 miliona euro. Ta kwota to jednak dopiero początek, ponieważ największe pieniądze gwarantuje mu rozbudowany system bonusów zapisany w kontrakcie i uzależniony od wyników na torze.

Wywalczenie tytułu mistrzowskiego automatycznie aktywowało niezwykle opłacalne zapisy motywacyjne w umowie kierowcy. Z informacji przekazywanych przez media wynika, że samo zdobycie korony podniosło całkowite dochody Antonellego do kwoty niemal 8,3 miliona funtów, czyli około 10 milionów euro! To jednak wciąż nie zamyka listy jego przychodów w tym sezonie.

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Zespół Mercedesa od dawna praktykuje system, w którym dodatkowo opłaca swoich zawodników za każdy wygrany wyścig oraz wywalczone punkty, co ma pomagać w walce o triumf w zestawieniu konstruktorów. Młody Włoch w 19 dotychczasowych startach aż 16 razy meldował się na podium, odnosząc przy tym 9 zwycięstw. Według wyliczeń, tak znakomita postawa pozwoli mu zainkasować dodatkowe premie sięgające łącznie nawet 10 milionów funtów (12 milionów euro) ponad podstawowe wynagrodzenie.

Powyższe kwoty jasno pokazują, że brak bezpośrednich wypłat za końcowy triumf ze strony międzynarodowej federacji w żaden sposób nie uderza po kieszeni najlepszych zawodników. Kimi Antonelli w swoim drugim roku startów w Formule 1 osiągnął już absolutny szczyt zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym!