Pleśń na uszczelkach pod prysznicem zniknie od razu. Wystarczy wymieszać wodę z octem

Skuteczny sposób na pleśń na uszczelkach w kabinie prysznicowej

Niewydolna wentylacja w łazience stwarza wręcz doskonałe warunki do namnażania się grzybów oraz pleśni. Wykwity te najczęściej atakują uszczelki i silikony w kabinie prysznicowej, za co bezpośrednio odpowiada nadmiar wilgoci gromadzący się w pomieszczeniu. Podstawowym krokiem zapobiegającym temu zjawisku jest zatem regularne wietrzenie łazienki oraz dbałość o sprawną wentylację. Dobrym nawykiem jest również wycieranie do sucha wszystkich zakamarków kabiny tuż po zakończeniu kąpieli, aby nie pozostawała w nich woda. Nie wolno też pomijać systematycznego mycia samych uszczelek. Jeżeli konstrukcja na to pozwala, warto raz w miesiącu zdemontować je ze szklanych drzwi i starannie wyczyścić z nagromadzonego brudu. Co jednak należy zrobić w sytuacji, gdy pleśń zdążyła się już zadomowić pod prysznicem? Wówczas z pomocą przychodzi sprawdzona, domowa metoda, która skutecznie odgrzybi zainfekowane elementy kabiny.

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Ocet i woda na zapleśniałe uszczelki w prysznicu. Jak przygotować roztwór?

Obecność pleśni w kabinie prysznicowej można rozpoznać po charakterystycznym, czarnym bądź różowym nalocie oraz nieprzyjemnej woni stęchlizny, co najczęściej dotyczy silikonowych zabezpieczeń oraz powierzchni brodzika. Ponieważ tego typu zmiany są groźne dla ludzkiego zdrowia, należy usunąć je w jak najkrótszym czasie. Do walki z tym problemem wystarczy wykorzystać zwykłą wodę oraz ocet wymieszane w proporcji po pół szklanki każdego płynu. Tak przygotowanym preparatem trzeba spryskać zaatakowane przez grzyb uszczelki w kabinie prysznicowej, a następnie ostrożnie wyszorować je za pomocą szczoteczki. Gdyby zaszła taka konieczność, całą procedurę można powtórzyć, zostawiając naniesiony roztwór na zabrudzonych częściach prysznica na trzydzieści minut.

Domowy sposób na pleśń pod prysznicem. Właściwości octu

Zastosowanie octu doskonale sprawdza się w walce z pleśnią w kabinie prysznicowej i stanowi świetny zamiennik dla sklepowych środków chemicznych. Płyn ten wykazuje silne właściwości grzybobójcze oraz bakteriobójcze, dzięki czemu bez trudu eliminuje zarodniki i przywraca łazienkowym fugom nieskazitelną czystość. Za ten efekt odpowiada kwas octowy, który rozbija strukturę komórkową pleśni i blokuje jej dalszy wzrost oraz namnażanie. Co więcej, substancja ta pomaga rozpuszczać różnego rodzaju osady i zabrudzenia stanowiące pożywkę dla grzybów, co znacznie ułatwia ostateczne pozbycie się niechcianego nalotu.