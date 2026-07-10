Wisła Kraków ma nowego skrzydłowego. Zobacz kogo pozyskał beniaminek Ekstraklasy

Elie Youan wzmacnia szeregi Wisły Kraków

Elie Youan podpisał wieloletni kontrakt z klubem Wisła Kraków. Porozumienie francuskiego skrzydłowego z zespołem beniaminka Ekstraklasy obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Zawodnik przeniósł się do krakowskiej drużyny na zasadzie wolnego transferu.

Zanim 27-letni gracz trafił do Polski, przez ostatnie cztery lata reprezentował szkocki Hibernian Edynburg. W barwach tego zespołu zanotował 118 występów w tamtejszej ekstraklasie, zdobywając 25 bramek i zaliczając 21 asyst. Jest to wychowanek FC Nantes, który w przeszłości grał również dla szwajcarskiego FC St. Gallen i belgijskiego KV Mechelen.

Kiedy Wisła Kraków zainauguruje nowy sezon?

Lewonożny gracz, mający na koncie występy w juniorskich reprezentacjach Francji, jest trzecim letnim wzmocnieniem ekipy Wisła Kraków. Wcześniej do zespołu trafili francuski obrońca Maxence Maisonneuve oraz wypożyczony z Augsburga bramkarz Marcel Łubik. Nowy nabytek krakowian posiada również obywatelstwo Wybrzeża Kości Słoniowej.

Kibice nie będą musieli długo czekać na start ligowych zmagań. Drużyna Wisła Kraków zainauguruje rozgrywki już 26 lipca. Tego dnia beniaminek zmierzy się na własnym stadionie z GKS Katowice, co będzie doskonałą okazją do debiutu dla nowo pozyskanych graczy.