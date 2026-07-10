Nowy obrońca w Widzewie. Zaskakujący transfer prosto z Hiszpanii

Nowy Hiszpan w kadrze łodzian

Mario Garcia trafił do Widzewa Łódź z Racingu Santander, z którym w maju zapewnił sobie awans do hiszpańskiej ekstraklasy. Obrońca podpisał z polskim klubem umowę na trzy lata, która zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

22-letni zawodnik w zeszłym sezonie rozegrał 21 spotkań na zapleczu hiszpańskiej La Ligi, zapisując na swoim koncie jedną asystę. W drużynie z Santander występował od lipca 2022 roku, kiedy to przeniósł się z juniorskiej ekipy Atletico Perines.

"Od dłuższego czasu obserwowaliśmy tego piłkarza, dlatego jesteśmy przekonani, że profilowo i jakościowo jest to zawodnik, który do nas pasuje. Cieszę się bardzo, że jest już z nami, bo od jakiegoś czasu trwały starania o to, żeby do tego doprowadzić. Jestem zadowolony, bo uważam, że jest to gracz, który wzmocni naszą kadrę" – przyznał trener Widzewa Aleksandar Vuković.

Kolejne wzmocnienia przed nowym sezonem

Mario Garcia to już piąty hiszpański zawodnik w zespole z Łodzi, a zarazem drugi letni transfer klubu. Wcześniej do Widzewa dołączył napastnik reprezentacji Polski Karol Świderski, grający poprzednio w Panathinaikosie Ateny.

Obecnie zespół z Łodzi przebywa na zgrupowaniu w austriackim Bad Erlach. W planach mają sparingi, w tym piątkowe starcie z Besiktasem Stambuł oraz niedzielny mecz z Brinje Grosuplje. Sezon Ekstraklasy Widzew rozpocznie 26 lipca meczem z Motorem Lublin, a wcześniej, 19 lipca, zmierzy się kontrolnie z Puszczą Niepołomice.