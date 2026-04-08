Córka miliardera zginęła na wycieczce w Wietnamie. Świat w szoku po tragicznym wypadku. Kim była Orla Wates?

Media społecznościowe żyją tragiczną historią, która rozegrała się w Wietnamie. Utalentowana 19-latka, córka znanego brytyjskiego miliardera, zginęła na niebezpiecznej drodze w tym azjatyckim kraju. Pogrążona w żałobie rodzina zdecydowała się oddać jej organy pacjentom pilnie potrzebującym przeszczepu. Poruszające wydarzenia lotem błyskawicy obiegły Internet. Oto, kim była zmarła Orla Wates.

Orla Wates zginęła w wypadku w Wietnamie. Jej bliscy zebrali się na poruszający gest

19-letnia Brytyjka przygotowywała się do podjęcia studiów. Wolny czas przeznaczyła na wyjazd do dalekiej Azji, podziwiając uroki poszczególnych krajów tej części świata. Do tragedii doszło na terytorium Wietnamu. Orla Wates podróżowała uchodzącą za niebezpieczną trasą Ha Giang Loop. Kierowca motocyklu, którym jechała, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego 19-latka upadła na asfalt, wprost pod koła nadjeżdżającej z naprzeciwka ciężarówki. Rodzice tragicznie zmarłej dziewczyny zdecydowali się na przekazanie jej organów - wątroby, nerek i rogówek - pilnie potrzebującym przeszczepu pacjentom z lokalnego szpitala. Kondolencje połączone z wyrazami wdzięczności złożył im szef wietnamskiego resortu zdrowia.

Rodzice wspominają zmarłą córkę

W rozmowie z serwisem "Viet Nam News" głos zabrali opłakujący stratę dziecka rodzice. Historia obiła się szerokim echem w mediach między innymi ze względu na fakt, że zmarła Orla była córką jednego z najbogatszych Brytyjczyków. Andrew Wates jest miliarderem związanym z branżą budowlaną i deweloperską. Zarządza firmą wartą ponad 2 mld funtów. Wraz z nim głos zabrała jego żona, mama Orli.

"W tym ekstremalnie trudnym dla naszej rodziny okresie, zdecydowaliśmy się oddać organy Orli, ponieważ wierzymy, że jeśli byłby sposób na danie szansy innym, właśnie tego Orla by chciała. Wiedza, że ona żyje w nich, przynosi nam wielki komfort" - powiedziała kobieta wspomnianemu serwisowi.

"Była piękna, niezależna i bardzo zabawna, z mocnym żartem. Kochała dobrze wyglądać i żyć pełnią życia" - dodał wstrząśnięty tragedią ojciec.

Tragedia wstrząsnęła światem. Kim była Orla Wates?

Przejmujące doniesienia z Wietnamu dotarły za pośrednictwem Internetu do tysięcy poruszonych osób. Orla Wates miała zaledwie 19 lat i przeżywała właśnie wyjątkowy okres w życiu, tzw. gap year, czyli roczną przerwę między ukończeniem szkoły średniej a pójściem na studia. Długi okres wolnego postanowiła przeznaczyć głównie na podróże. Po powrocie do domu miała studiować na Durham University.