Gamou Fall z "Tańca z Gwiazdami" pokazał się z partnerką. Kim jest tajemnicza ukochana aktora?

Gamou Fall został ojcem. Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" mówi o wielkiej zmianie

Widzowie znają Gamou Falla z serialu "Pierwsza miłość" oraz filmów "Zgon przed weselem" i "Teściowie 2". Ostatnio w życiu aktora zaszła potężna rewolucja. Artysta został tatą i wprost przyznaje, że ojcostwo totalnie go odmieniło. Podkreśla, że dopiero w tej nowej roli pojął sens bezwarunkowej miłości oraz bardzo dojrzał.

Jednocześnie gwiazdor bierze udział w niezwykle wymagającym formacie, jakim jest "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć może pochwalić się świetną kondycją i znakomitą koordynacją ruchową, nigdy wcześniej nie uczył się tańca. Zarówno wyczerpujące treningi, jak i występy przed kamerami kosztują go mnóstwo nerwów. Na parkiecie towarzyszy mu Hanna Żudziewicz, utytułowana tancerka i dwukrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli.

Zobacz także: Hanna Żudziewicz szczerze o treningach do "Tańca z Gwiazdami". Gamou Fall ciężko pracuje?

Kim jest partnerka Gamou Falla? Eliza Koźlak ma zaskakujący zawód

Wybranką aktora jest Eliza Koźlak, która zawodowo zajmuje się robieniem tatuaży. Gamou Fall latami konsekwentnie milczał o swoich sprawach osobistych, więc wszelkie detale o jego związku budzą dziś wielką ciekawość. Zakochani wystąpili niedawno w formacie "Demakijaż", gdzie opowiedzieli Krzysztofowi Ibiszowi o własnej prywatności.

Gamou Fall oraz Eliza Koźlak wychowują wspólnie małą córkę. Mimo ogromu obowiązków zawodowych, aktor robi wszystko, by spędzać czas z bliskimi. Prosto z sali treningowej pędzi do domu, by pomagać przy dziecku.

Nie przegap: Natsu i Wojciech Kucina oficjalnie razem! Związek powstał w "Tańcu z Gwiazdami"?

Eliza bardzo mi kibicuje co tydzień, podobnie jak cała moja rodzina. Naprawdę mam ogromne wsparcie i jestem za nie szalenie wdzięczny. Pomagają mi w wielu kwestiach, bo ten program pochłania masę czasu i energii. A jestem świeżo upieczonym tatą. To jest wysoka cena, którą trzeba zapłacić, ale wszystko, odkąd mam córkę, robię dla rodziny

- przytoczył wypowiedź aktora serwis Telemagazyn.

Chociaż kariera Gamou Falla nabiera niesamowitego tempa, to właśnie najbliżsi stanowią dla niego absolutny priorytet. Pomoc ze strony partnerki jest w tym gorącym okresie nieoceniona i daje mu potężny zastrzyk sił. Należy zaznaczyć, że na telewizyjnym parkiecie aktor radzi sobie wyśmienicie, zgarniając świetne noty od sędziów.