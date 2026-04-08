Syn Katarzyny Nosowskiej przeszedł trudną drogę. Kim jest i co robi Mikołaj Krajewski? ZDJĘCIA

Relacja Katarzyny Nosowskiej i jej syna od lat wzbudza podziw i jest przykładem jednej z najbardziej autentycznych więzi w polskim show-biznesie. Choć wokalistka chroni swoją prywatność, chętnie dzieli się w mediach społecznościowych chwilami spędzonymi z jedynym dzieckiem. Mikołaj Krajewski, który przyszedł na świat w 1996 roku, jest już dorosłym mężczyzną, a jego więź z mamą z klasycznej opieki przerodziła się w głęboką przyjaźń. Dziś tę niezwykłą relację przekuwają we wspólne projekty zawodowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Wspólny projekt Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego
Wiosną 2024 roku Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj wystartowali z autorskim podcastem "Bliskoznaczni". To format, w którym bez zbędnego lukru i upiększania rzeczywistości rozmawiają o codzienności, emocjach i różnicach, jakie dzielą ich pokolenia. Ich rozmowy są pełne szczerości i autentyczności. Duet nie boi się poruszać trudnych tematów, co sprawia, że słuchacze mogą poczuć się, jakby byli częścią ich rodzinnej dyskusji. To właśnie ta surowa szczerość, którą do rozmów wnosi Mikołaj, w połączeniu z refleksjami Kasi na temat macierzyństwa i nauki odpuszczania kontroli, tworzy wyjątkową mieszankę.
Ich współpraca nie ogranicza się jednak tylko do rozmów przed mikrofonem. Mikołaj od lat wspiera mamę również na scenie, a ich wspólny, autentyczny wizerunek przyciągnął uwagę znanych marek. Efektem tego był między innymi udział w głośnej kampanii reklamowej marki Kruk pod hasłem "Pełnia", gdzie pokazali siłę swojej więzi.
Kim jest Mikołaj Krajewski?
Mikołaj Krajewski to owoc związku Katarzyny Nosowskiej z perkusistą, Adamem Krajewskim. Choć dziś jego relacja z mamą jest wzorowa, nie zawsze tak było. Mikołaj nie ukrywa, że ma za sobą trudny czas. W podcaście i wywiadach otwarcie mówi o swoich wcześniejszych zmaganiach z uzależnieniami i długim procesie poszukiwania własnej drogi. Jego historia jest dowodem na to, że z pomocą bliskich można pokonać największe kryzysy.
Sama Katarzyna Nosowska wielokrotnie podkreślała, jak ważnym i przełomowym momentem było dla niej zrozumienie, że jej syn jest odrębną, wolną osobą. Artystka pięknie podsumowała ten etap w jednym ze swoich wpisów na Instagramie, zwracając się bezpośrednio do Mikołaja. Jej słowa poruszyły tysiące fanów:
Ostatni rok sprawił, że ostatecznie pozbyliśmy się niewidzialnej części pępowiny. Nie wierzę w świętego Mikołaja, wierzę w tego, z krwi i kości. Bądź prawdziwie szczęśliwy, Mikołaj.
Dziś Mikołaj Krajewski jest inspiracją dla wielu młodych ludzi, a jego historia i współpraca z mamą pokazują, że najważniejsze w życiu są szczerość, wsparcie i miłość, które potrafią przezwyciężyć każdą burzę.