Zanim założysz koszulę, spryskaj ją lakierem. Plamy z podkładu znikną jak ręką odjął

Spryskaj koszulę lakierem do włosów, a nie pożałujesz

Biała, damska koszula to bez wątpienia absolutny must-have w każdej szafie. Zakładamy ją na spotkania biznesowe, do biura, a także w codziennych, swobodniejszych zestawieniach. Taki element garderoby zawsze prezentuje się niezwykle szykownie i kobieco. Posiada jednak jedną, dość uciążliwą wadę – wszelkie zabrudzenia, w tym resztki podkładu, stają się na niej natychmiast widoczne. Usunięcie takich kosmetycznych śladów z jasnego materiału bywa trudne i często wymaga zastosowania specjalistycznych trików wybielających, by przywrócić ubraniu nieskazitelny wygląd. Znacznie prościej jest zapobiegać powstawaniu plam. Oczywistym jest, że to właśnie kołnierzyk najszybciej łapie zabrudzenia z makijażu. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że doskonałym patentem na ochronę białej koszuli przed zabrudzeniami jest użycie zwykłego lakieru do włosów. Tym niezwykłym trikiem podzieliła się na Instagramie Urszula Hryniewicka, ekspertka od domowych porządków, działająca pod pseudonimem @lux.ula.

Jak ochronić kołnierzyk przed makijażem? Sprawdzony trik

Mnóstwo kobiet unika noszenia jasnych koszul właśnie ze względu na błyskawicznie pojawiające się zabrudzenia. Ślady z podkładu, osadzające się na kołnierzyku, psują cały efekt estetyczny. Dlatego ten prosty patent na zabezpieczenie materiału z pewnością okaże się wybawieniem. Jak prawidłowo użyć lakieru do włosów na odzieży? Ponieważ fluid najczęściej brudzi właśnie górną część koszuli, wystarczy spryskać okolice kołnierzyka zaraz po nałożeniu ubrania. Dzięki temu prostemu zabiegowi podkład nie wniknie w jasną tkaninę, a koszula zachowa nienaganną czystość.

Czym usunąć plamy z podkładu? Skuteczne domowe metody

Gdy jednak zabrudzenie z fluidu pojawi się na materiale, warto znać sprawdzone metody na jego usunięcie. Istnieje kilka domowych trików na pozbycie się takich plam z białej tkaniny. Najpierw warto nasączyć wacik odrobiną płynu do demakijażu (najlepiej w formule olejowej) i ostrożnie przetrzeć zabrudzone miejsce. Następnie obszar ten należy spłukać letnią wodą. Inną opcją jest nałożenie na plamę pianki do golenia i odczekanie około 10-15 minut. Po tym czasie wystarczy delikatnie oczyścić materiał i przemyć wodą. Dużą popularnością cieszy się również pasta zrobiona z sody oczyszczonej i odrobiny wody. Tę mieszankę nakłada się na ślad po podkładzie, czeka do wyschnięcia, a następnie usuwa i płucze. Na sam koniec koszulę należy uprać w pralce w standardowym cyklu, a po uporczywych plamach nie pozostanie żaden ślad.

