Zdrowe śniadanie zrobisz dosłownie w pięć minut. Dietetyczka Roksana Środa podaje cztery zdrowe propozycje śniadaniowe, które zrobisz z produktów, które z pewnością masz w lodówce

Dietetyczka Roksana Środa podkreśla, że zdrowe i sycące śniadanie powinno zawierać węglowodany złożone, białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa lub owoce, co pomaga stabilizować poziom cukru we krwi.

Ekspertka zaleca wybieranie naturalnego nabiału, jajek lub strączków (białko), produktów pełnoziarnistych oraz świeżych warzyw i owoców (błonnik), a także orzechów, pestek czy awokado (zdrowe tłuszcze).

Proponuje cztery szybkie i proste zestawy śniadaniowe, które znakomicie sprawdzą się do szkoły.

Zdrowa śniadaniówka nie musi oznaczać wymyślnych produktów ani codziennego gotowania. Według Roksany Środy warto przede wszystkim zadbać o to, by posiłek zawierał kilka podstawowych elementów: źródło węglowodanów złożonych, białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa lub owoce.

Połączenie białka, błonnika i zdrowych tłuszczów, to sekret stabilnego poziomu cukru we krwi i braku napadów głodu w szkole! Białko: wybierajmy naturalny nabiał (twaróg, serek wiejski, jogurt grecki / naturalny), jajka (ugotowane na twardo lub w formie omleta), pieczone mięso /ryby, a także strączki (domowy hummus, pasta z soczewicy lub ciecierzycy). Błonnik: znajdziemy go przede wszystkim w świeżych warzywach i owocach (najlepiej jedzonych ze skórką, gdy to możliwe) oraz w produktach z pełnego ziarna (pieczywo razowe, płatki owsiane, kasze, otręby). Zdrowe tłuszcze: świetnie sprawdzą się orzechy (włoskie, migdały, nerkowce), pestki słonecznika i dyni, awokado, nasiona chia, siemię lniane czy dobrej jakości oliwa / masło użyte do kanapki - podpowiada Roksana Środa.

Masterchef Magda Gessler

Cztery gotowe pomysły na zdrowe śniadanie od dietetyczki

Tak skomponowane śniadanie może być bardziej sycące i dostarczać energii na dłużej. Dietetyczka zapewnia, iż skomponowanie takiego posiłku nie musi wcale być czasochłonne. To dobra wiadomość dla zabieganych rodziców. Zamiast rano stawać na głowie, można wykorzystać to, co akurat mamy pod ręką. Ekspertka podaje cztery gotowe zestawy, które znakomicie sprawdzą się do szkoły.

Poniższe zestawy znakomicie sprawdzą się jako zdrowe zestawy posiłków. Zestaw 1: klasyczna kanapka grahamka posmarowana twarożkiem ze szczypiorkiem lub ugotowanym jajkiem na twardo.

słupki papryki i zielonego ogórka

garść malin

mała garść orzechów włoskich Zestaw 2: szybki box jogurtowy jogurt naturalny lub serek wiejski wymieszany z 2–3 łyżkami płatków owsianych

garść borówek lub pokrojone jabłko, posypana łyżką pestek dyni Zestaw 3: placuszki placuszki owsiano-bananowe usmażone na odrobinie tłuszczu (wymieszane jajko,dojrzały

banan, płatki owsiane i odrobina jogurtu)

cząstki jabłka posypane cynamonem

słupki marchewki. Zestaw 4: wytrawny wrap placek tortilli (najlepiej pełnoziarnistej) posmarowany hummusem lub dobrej jakości twarożkiem, z plastrem dobrej wędliny / pieczonego indyka.

zwinięte w środku liście sałaty i paseczki papryki

garść pomidorków koktajlowych

3-4 orzechy włoskie

Nie wszystko, co wygląda zdrowo, jest dobrym wyborem

Uczestniczka "MasterChefa" zwraca uwagę również na produkty, które często trafiają do dziecięcych śniadaniówek. Słodkie płatki, drożdżówki, słodzone serki czy białe pieczywo z dżemem mogą dostarczać sporo cukrów, a jednocześnie nie zapewniać odpowiedniej ilości białka i błonnika. Problemem nie musi być pojedynczy produkt, lecz przede wszystkim sposób skomponowania całego posiłku. Podobnie jest z sokiem. Jak podkreśla Roksana Środa, nie powinien zastępować całego owocu, ponieważ świeży owoc dostarcza również błonnika. W codziennej diecie podstawowym napojem dziecka powinna być przede wszystkim woda.

Zdrowe śniadanie w kilka minut

Jak podkreśla Roksana Środa, zasada przygotowania zdrowego śniadania jest prosta. Wystarczy nauczyć się łączyć produkty w taki sposób, by w posiłku znalazły się produkty z kilku grup. Kanapka z pełnoziarnistego pieczywa, jogurt z płatkami, domowe placuszki czy szybki wrap mogą być gotowe w kilka chwil. Co więcej, większość potrzebnych składników prawdopodobnie już znajduje się w kuchni. Jak pokazują propozycje dietetyczki, zdrowe śniadanie może być naprawdę proste - i właśnie w tej prostocie tkwi jego największa zaleta.

13