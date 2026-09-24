Turniej ATP w Hangzhou. Kamil Majchrzak z cennym awansem

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-24 12:15

Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Hangzhou. Rozstawiony z numerem ósmym polski tenisista wygrał w czwartek z Włochem Mattią Belluccim. Kto będzie jego kolejnym rywalem?

Ręka tenisisty uderzająca rakietą w piłkę na korcie. O sukcesie Kamila Majchrzaka w Hangzhou przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty trzymająca rakietę tuż obok odbijającej się od kortu piłki.

Pewne zwycięstwo polskiego tenisisty

Kamil Majchrzak, zajmujący 73. miejsce w rankingu ATP, odniósł zwycięstwo w pierwszej rundzie turnieju ATP 250 w Hangzhou. Rozstawiony z ósemką zawodnik pokonał reprezentanta Włoch, Mattię Bellucciego, w dwóch setach 6:3, 6:4.

Włoski przeciwnik sklasyfikowany jest obecnie na 88. pozycji na świecie. Mecz rozegrano w czwartek na nawierzchni twardej, która jest charakterystyczna dla chińskich zawodów.

Z kim zagra w drugiej rundzie?

W kolejnej fazie rozgrywek 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zmierzy się z Yunchaokete Bu z Chin. Azjatycki gracz plasuje się na 111. lokacie w najnowszym zestawieniu najlepszych tenisistów globu.

Chińczyk zapewnił sobie awans, pokonując Amerykanina Michaela Zhenga z wynikiem 6:4, 6:3. Spotkanie to zapowiada się jako interesujące wyzwanie dla reprezentanta Polski w walce o ćwierćfinał turnieju w Hangzhou.

ROLKI