Turniej ATP w Hangzhou. Kamil Majchrzak z cennym awansem

Pewne zwycięstwo polskiego tenisisty

Kamil Majchrzak, zajmujący 73. miejsce w rankingu ATP, odniósł zwycięstwo w pierwszej rundzie turnieju ATP 250 w Hangzhou. Rozstawiony z ósemką zawodnik pokonał reprezentanta Włoch, Mattię Bellucciego, w dwóch setach 6:3, 6:4.

Włoski przeciwnik sklasyfikowany jest obecnie na 88. pozycji na świecie. Mecz rozegrano w czwartek na nawierzchni twardej, która jest charakterystyczna dla chińskich zawodów.

Z kim zagra w drugiej rundzie?

W kolejnej fazie rozgrywek 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zmierzy się z Yunchaokete Bu z Chin. Azjatycki gracz plasuje się na 111. lokacie w najnowszym zestawieniu najlepszych tenisistów globu.

Chińczyk zapewnił sobie awans, pokonując Amerykanina Michaela Zhenga z wynikiem 6:4, 6:3. Spotkanie to zapowiada się jako interesujące wyzwanie dla reprezentanta Polski w walce o ćwierćfinał turnieju w Hangzhou.