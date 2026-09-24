Przesyłka dla Matty'ego Casha przed meczem z Bośnią. Paparazzi przyłapali go z wielkim pudłem

Matty Cash kluczowym graczem u Jana Urbana

Matty Cash odnalazł się znakomicie w drużynie budowanej przez Jana Urbana. Od pierwszych dni swojej pracy selekcjoner konsekwentnie stawia na defensora Aston Villi, a ten szybko zrewanżował się za to zaufanie. Podczas swoich dwóch pierwszych występów za kadencji Urbana Cash zdobył bramki w starciach z Holandią i Finlandią, które odbyły się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wahadłowy zaliczył także pięć kolejnych spotkań w drodze na mundial, łącznie z przegranym 2:3 finałem baraży przeciwko Szwecji. Obecnie piłkarz z Premier League szykuje się do odgrywania kluczowej roli w reprezentacji podczas zbliżającej się Ligi Narodów. Na trwającej sesji Polacy rozegrają cztery mecze, zaczynając od starcia w piątek, 25 września, na PGE Narodowym w Warszawie. Matty Cash wydaje się być gotowy do tego wyzwania w stu procentach.

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Nowe buty dotarły do Matty'ego Casha pod hotel

W osiągnięciu sukcesu i zgarnięciu pełnej puli na inaugurację Ligi Narodów Cashowi ma pomóc specjalistyczne obuwie, które dostarczono mu na zgrupowanie reprezentacji. Fotoreporterzy uwiecznili nietypową sytuację przed hotelem goszczącym drużynę Jana Urbana, gdy pod budynek podjechał pojemny samochód. Gracz angielskiego klubu wyciągnął z niego sporej wielkości pudło kryjące w sobie piłkarskie korki. Przesyłkę przejął nieznany mężczyzna, pełniący chyba rolę asystenta Casha, który przypuszczalnie towarzyszy mu w podróży z Wysp Brytyjskich. Kibice liczą, że nowy sprzęt sprawdzi się na boisku podczas rywalizacji Polski z Bośnią i Hercegowiną oraz w dalszej części rozgrywek. Warto przypomnieć, że po inauguracji Biało-Czerwonych czeka wyjazdowy mecz ze Szwecją (28 września), domowe spotkanie z Rumunią w Warszawie (2 października), a na koniec rewanżowe starcie na terenie Bośniaków trzy dni później.