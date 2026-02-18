Tak dziś wygląda 16-letnia córka Koroniewskiej i Dowbora. Janina Dowbor podbija teatr

Debiut, który skradł serca publiczności

17 lutego 2026 roku na deskach warszawskiego Teatru Capitol odbyła się premiera multimedialnego musicalu "Error". Wśród młodych, utalentowanych wykonawców pojawiła się Janina Dowbor, starsza córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Spektakl, poruszający tematykę dorastania w erze nowych technologii, samotności w sieci i poszukiwania własnej tożsamości, okazał się dla niej idealną platformą do zaprezentowania swoich umiejętności. Widzowie i krytycy zgodnie podkreślają naturalność, pewność siebie i swobodę, z jaką Janina poruszała się po scenie. Jej występ, nagrodzony gromkimi brawami, to jasny sygnał, że w rodzinie Dowborów rośnie kolejna artystyczna osobowość.

Niezwykłe podobieństwo do mamy

Po premierze spektaklu, na której nie zabrakło fotoreporterów, internet zalały zdjęcia Janiny Dowbor. Użytkownicy mediów społecznościowych natychmiast zaczęli komentować jej wygląd, zwracając uwagę na uderzające podobieństwo do Joanny Koroniewskiej. Wielu twierdzi, że Janina odziedziczyła po mamie nie tylko urodę, ale i sceniczną charyzmę. 16-latka, która w tym roku będzie świętować swoje 17. urodziny, pokazała, że potrafi bawić się formą i bez kompleksów stanęła w świetle jupiterów, przechodząc na scenie totalną metamorfozę.

Rodzinne wsparcie na wagę złota

Janina Dowbor, choć przez lata chroniona przed medialnym zgiełkiem, na premierze mogła liczyć na pełne wsparcie najbliższych. Na widowni Teatru Capitol zasiedli dumni rodzice, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, a także babcia, Katarzyna Dowbor. Ich obecność i wzruszenie widoczne na twarzach były najlepszym dowodem na to, że Janina ma solidne zaplecze, by rozwijać swoje pasje. To pokazuje, że mimo medialnej rozpoznawalności, rodzina Dowborów stawia na budowanie własnej tożsamości swoich dzieci, wspierając je w wyborze artystycznej drogi. Janina, która ma już na koncie doświadczenie w dubbingu (m.in. jako mała Elsa w "Krainie lodu II"), zdaje się być gotowa na podbój sceny.

Przyszłość polskiego show-biznesu? Janina Dowbor idzie po swoje

Występ Janiny Dowbor to coś więcej niż tylko debiut nastolatki. To sygnał, że w polskim show-biznesie może rodzić się nowa aktorska gwiazda. Córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora, dorastając w domu pełnym sztuki i mediów, ma szansę pójść w ślady swoich rodziców, a nawet wytyczyć własną, unikalną ścieżkę. Jej talent, determinacja i wsparcie tak doświadczonej rodziny to przepis na sukces, który z pewnością będziemy śledzić z ogromnym zainteresowaniem.