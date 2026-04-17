Coachella 2026 - transmisja na żywo. O której występy Justina Biebera, Sabriny Carpenter i innych? Rozpiska godzinowa

Coachella 2026 to wydarzenie, które obserwują fani muzyki z całego świata. Największy festiwal co roku przyciąga topowe gwiazdy, które nierzadko dają tam show swojego życia. W tym roku headlinerami imprezy są Sabrina Carpenter, Justin Bieber oraz Karol G. Oprócz nich, w line-upie Coachelli 2026 znajdziemy również występy sombra, Addison Rae, The xx, Anyma oraz The Strokes.

Coachella 2026 - drugi tydzień

Za nami pierwszy weekend festiwalu. Bez wątpienia najchętniej komentowanym momentem był powrót Justina Biebera. Piosenkarz zaprezentował na scenie Coachelli materiał ze swoich wydanych w ubiegłym roku płyt "SWAG" oraz "SWAG II", a gdy nadszedł czas, by zaprezentować stare hity, postawił na innowacyjne rozwiązanie. Zamiast show pełnego tańca i efektów specjalnych, otrzymaliśmy namiastkę domówki z Biebsem, który puszczał swoje klipy z YouTube'a, jak na dziecko tej platformy przystało. Spektakl w klasycznym tego słowa znaczeniu zaserwowała natomiast Sabrina Carpenter, która w najbliższy piątek (sobotę polskiego czasu) zaprezentuje wydłużony o 10 minut koncert. Sporo mówi się o rzekomym gościnnym występie Madonny.

Coachella - komentarz

Coachella 2026 - transmisja

Coachella 2026 - transmisja za darmo jest dostępna wyłącznie na oficjalnym kanale YouTube festiwalu (youtube.com/coachella). Transmisja obejmuje jednocześnie aż 7 scen (w tym Coachella Stage w jakości 4K). Livestream zaczyna się codziennie o 16:00 PT (czas pacyficzny), co odpowiada 1:00 w nocy czasu polskiego.

Piątek, 17 kwietnia 2026

Jaqck Glam — 4:10 PM PT → 1:10 w nocy (piątek/sobota)

Teddy Swims — 5:20 PM PT → 2:20 w nocy

The xx — 7:00 PM PT → 4:00 nad ranem

Sabrina Carpenter — 9:00 PM PT → 6:00 rano (set wydłużony: do ok. 10:40 PM PT → 7:40 rano)

Anyma — 12:00 AM (północ) PT → 9:00 rano w sobotę

Inne ważne występy tego dnia (m.in. Outdoor Theatre): Disclosure, Turnstile, Lykke Li, Dijon itp. – dokładne godziny znajdziesz w oficjalnej apce lub na coachella.com, ale główne gwiazdy skupiają się na Main Stage.

Sobota, 18 kwietnia 2026

Record Safari — 4:10 PM PT → 1:10 w nocy (sobota/niedziela)

Addison Rae — 5:25 PM PT → 2:25 w nocy

GIVĒON — 7:00 PM PT → 4:00 nad ranem

The Strokes — 9:00 PM PT → 6:00 rano

Justin Bieber — 11:25 PM PT → 8:25 rano w niedzielę

Niedziela, 19 kwietnia 2026

Karol G (zamykająca festiwal) – 10:10 PM PT → 7:10 rano w poniedziałekInne ważne występy: Young Thug, Major Lazer i wiele więcej na różnych scenach.

Godziny mogą się minimalnie przesuwać z powodu festiwalowych opóźnień, dlatego warto mieć włączone powiadomienia na YouTube.