To wtedy uczniowe będą mieć wolne! Wszystko zacznie się dzień wcześniej

Karolina Piątkowska
2026-04-17 13:13

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram ferii zimowych na 2027 rok. Resort kontynuuje wprowadzony wcześniej podział na trzy tury, który ma rozładować turystyczne natężenie. Najważniejszą zmianą jest fakt, że zimowa przerwa od nauki rozpocznie się o jeden dzień szybciej.

Ferie zimowe

i

Resort edukacji oficjalnie zaprezentował terminy zimowej przerwy w nauce na 2027 rok. Zgodnie z decyzją urzędników utrzymano model podziału na trzy tury. Najważniejszą zmianą jest przesunięcie startu przerwy dydaktycznejpierwsza grupa uczniów rozpocznie ferie 18 stycznia, czyli o jeden dzień wcześniej niż miało to miejsce w poprzednim harmonogramie. Taki układ ma za zadanie optymalizację ruchu turystycznego w kraju i racjonalne wykorzystanie dostępnych miejsc noclegowych. Rodzice mogą już teraz sprawdzić przypisane dla ich regionów daty, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować zimowe wyjazdy.

W 2026 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się po raz pierwszy odejść od tradycyjnego podziału na cztery tury, wprowadzając zaledwie trzy terminy. Krok ten tłumaczono ułatwieniem kwestii logistycznych oraz wsparciem dorosłych w łatwiejszym układaniu kalendarzy urlopowych. Mimo tych intencji nowelizacja wzbudziła niepokój części opiekunów, którzy obawiali się paraliżu infrastruktury w najpopularniejszych kurortach. W odpowiedzi na te powszechne wątpliwości sprawę skomentowała rzeczniczka prasowa ministerstwa.

"Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach" - poinformowała wtedy na łamach wprost.pl Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Bezpośrednio po zakończeniu zimowego wypoczynku w 2026 roku urzędnicy udostępnili szczegółowe plany na następne miesiące. Zasadniczą różnicą względem dawnego, czterostopniowego systemu jest całkowity brak zjawiska nakładania się na siebie terminów w poszczególnych regionach Polski. W przeszłości kolejne turnusy nierzadko startowały w trakcie trwania poprzednich. Przykładowo w 2023 roku województwa śląskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i lubelskie pauzowały od 16 do 29 stycznia, a już zaledwie tydzień później, bo 23 stycznia, dołączały do nich warmińsko-mazurskie oraz podlaskie.

W edycji zaplanowanej na 2027 rok inauguracja sezonu feryjnego przypadnie na 18 stycznia, w przeciwieństwie do 19 stycznia w cyklu poprzednim. Całość zimowej przerwy została ostatecznie rozdzielona na trzy odrębne okresy. W pierwszym terminie, od 18 do 31 stycznia 2027 roku, z wolnego skorzystają województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie oraz śląskie.

Od 1 do 14 lutego 2027 roku zimowa pauza obejmie z kolei cztery inne regiony. Będą to województwa: lubelskie, mazowieckie, pomorskie i świętokrzyskie.

Natomiast w ostatnim terminie, od 15 do 28 lutego 2027 roku, na upragniony wypoczynek udadzą się ostatecznie uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Ferie zimowe na lodowisku Torbyd w Bydgoszczy
Radio ESKA Google News
dni wolne
ferie zimowe