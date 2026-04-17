To wtedy uczniowe będą mieć wolne! Wszystko zacznie się dzień wcześniej

Ferie zimowe 2027. Szybszy start i nowy system wypoczynku

Resort edukacji oficjalnie zaprezentował terminy zimowej przerwy w nauce na 2027 rok. Zgodnie z decyzją urzędników utrzymano model podziału na trzy tury. Najważniejszą zmianą jest przesunięcie startu przerwy dydaktycznej – pierwsza grupa uczniów rozpocznie ferie 18 stycznia, czyli o jeden dzień wcześniej niż miało to miejsce w poprzednim harmonogramie. Taki układ ma za zadanie optymalizację ruchu turystycznego w kraju i racjonalne wykorzystanie dostępnych miejsc noclegowych. Rodzice mogą już teraz sprawdzić przypisane dla ich regionów daty, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować zimowe wyjazdy.

W 2026 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się po raz pierwszy odejść od tradycyjnego podziału na cztery tury, wprowadzając zaledwie trzy terminy. Krok ten tłumaczono ułatwieniem kwestii logistycznych oraz wsparciem dorosłych w łatwiejszym układaniu kalendarzy urlopowych. Mimo tych intencji nowelizacja wzbudziła niepokój części opiekunów, którzy obawiali się paraliżu infrastruktury w najpopularniejszych kurortach. W odpowiedzi na te powszechne wątpliwości sprawę skomentowała rzeczniczka prasowa ministerstwa.

"Zmiana harmonogramu ferii zimowych ma na celu bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w czasie przerwy zimowej oraz lepsze wykorzystanie bazy wypoczynkowej w całym kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie sytuacji, w których w kolejnych weekendach dochodziło do nadmiernego natężenia ruchu w górach i na głównych trasach dojazdowych. Uczniowie z poszczególnych województw nadal korzystają z ferii o takiej samej długości, natomiast nowy podział został opracowany w sposób równomierny, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych regionach" - poinformowała wtedy na łamach wprost.pl Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa MEN.

Bezpośrednio po zakończeniu zimowego wypoczynku w 2026 roku urzędnicy udostępnili szczegółowe plany na następne miesiące. Zasadniczą różnicą względem dawnego, czterostopniowego systemu jest całkowity brak zjawiska nakładania się na siebie terminów w poszczególnych regionach Polski. W przeszłości kolejne turnusy nierzadko startowały w trakcie trwania poprzednich. Przykładowo w 2023 roku województwa śląskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i lubelskie pauzowały od 16 do 29 stycznia, a już zaledwie tydzień później, bo 23 stycznia, dołączały do nich warmińsko-mazurskie oraz podlaskie.

W edycji zaplanowanej na 2027 rok inauguracja sezonu feryjnego przypadnie na 18 stycznia, w przeciwieństwie do 19 stycznia w cyklu poprzednim. Całość zimowej przerwy została ostatecznie rozdzielona na trzy odrębne okresy. W pierwszym terminie, od 18 do 31 stycznia 2027 roku, z wolnego skorzystają województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie oraz śląskie.

Od 1 do 14 lutego 2027 roku zimowa pauza obejmie z kolei cztery inne regiony. Będą to województwa: lubelskie, mazowieckie, pomorskie i świętokrzyskie.

Natomiast w ostatnim terminie, od 15 do 28 lutego 2027 roku, na upragniony wypoczynek udadzą się ostatecznie uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.