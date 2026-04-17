Czescy naukowcy nie mają wątpliwości: kleszcze uwielbiają tę grupę krwi. Osoby, które ją posiadają, przyciągają je jak magnes

Kleszcze stanowią zagrożenie, a naukowcy z Czech zbadali ich preferencje dotyczące grup krwi.

Badania laboratoryjne sugerują, że kleszcze najczęściej wybierają osoby z tą konkretną grupą krwi.

Każdy powinien zachować ostrożność i jak skutecznie chronić się przed kleszczami.

Wraz z nadejściem wiosny i lata, gdy przyroda budzi się do życia, a słońce zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, pojawiają się również kleszcze. Te niewielkie pajęczaki, będące wektorami groźnych chorób, takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu, czają się w trawach, krzewach i ściółce leśnej. Spotkać je można nie tylko w gęstych lasach czy parkach, ale coraz częściej także w przydomowych ogrodach, co sprawia. Każdy, kto planuje spacer, piknik czy prace ogrodowe, zastanawia się, jak skutecznie uchronić się przed kleszczami. Często słyszymy o repelentach, odpowiednim ubiorze czy unikaniu wysokich traw. Jednak czescy naukowcy z Uniwersytetu Masaryka w Brnie dokonali odkrycia, które rzuca nowe światło na preferencje tych pajęczaków, wskazując, że osoby posiadające konkretną grupę krwi są szczególnie narażone na atak z ich strony.

Zobacz także: Masz te rośliny w ogrodzie? Wytnij je od razu! Przyciągają kleszcze jak magnes

#MuratorOgroduje: Rośliny odstraszające kleszcze

Osoby posiadające tę grupę krwi są najczęściej atakowane przez kleszcze

Naukowcy z uniwersytetu Masaryka w Brnie w 2018 przeprowadzili eksperyment w warunkach laboratoryjnych, którego wyniki opublikowano w recenzowanym czasopiśmie "Annals of Agricultural and Environmental Medicine". Eksperci zbadali, czy konkretna grupa krwi przyciąga kleszcze. W badaniu wykorzystano aż 100 kleszczy pospolitych i podano im próbki czterech podstawowych grupy krwi. Według badaczy, aż w 36% przypadków w organizmie kleszczy znajdowała się grupa krwi A, co oznacza, iż to właśnie osobniki posiadające tę grupę preferują kleszcze. Kolejną najczęściej występującą u kleszczy grupą krwi była O, AB, a najmniej z nich zawierało grupę krwi B (15%). Eksperci podkreślają jednak, że wyniki należy interpretować z dużą ostrożnością. Eksperyment został przeprowadzony w warunkach laboratoryjnych, które nie zawsze odzwierciedlają w pełni rzeczywistą sytuację. Duże znaczenie ma również czas spędzony na zewnątrz oraz to, w jakich warunkach przebywamy (np. czy często chodzimy do lasu, bywamy w parkach i chodzimy po terenach, gdzie znajdują się wysokie trawy). Choć badanie sugeruje, że kleszcze mogą mieć swoje preferencje, naukowcy przypominają, że wiosną i latem należy zachować ostrożność niezależnie od tego, jaką grupę krwi posiadamy. Specjaliści zalecają stosowanie środków odstraszających pajęczaki, noszenie odpowiedniej odzieży podczas pobytu na łonie natury oraz jak najszybsze usuwanie kleszcza w przypadku jego wbicia się w skórę.

13