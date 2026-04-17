Obliczenie tego działania nie powinno zająć ci dłużej niż 15 sekund. Wiesz, ile to jest 90:10×2!+0:15+18=?

- Matematyka to nie tylko szkolny obowiązek, ale trening dla mózgu, rozwijający logiczne myślenie.
- Proste zadania mogą poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.
- Sprawdź się i oblicz: ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? Rozwiążesz zagadkę w 15 sekund?
Matematyka to znacznie więcej niż tylko zbiór reguł i liczb. To potężne narzędzie do rozwijania myślenia, logicznego rozumowania i kreatywnego rozwiązywania problemów, które ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania naszego mózgu i rozwoju intelektualnego. Rozwiązywanie zadań matematycznych działa podobnie jak trening dla ciała. Wymaga skupienia, logicznego myślenia i cierpliwości. Każde zadanie to pewnego rodzaju łamigłówka, która zmusza nas do analizowania, szukania zależności i wyciągania wniosków. Dzięki temu regularne obcowanie z matematyką poprawia zdolność koncentracji oraz uczy systematycznego podejścia do problemów, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie naszego mózgu także w codziennych sytuacjach.
Ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? Wytęż umysł i oblicz w 15 sekund
Nie trzeba rozwiązywać skomplikowanych równań, aby czerpać z niej korzyści. Wystarczą proste zadania, łamigłówki logiczne czy gry matematyczne, które angażują myślenie i jednocześnie sprawiają przyjemność. Jesteście gotowi na kolejne matematyczne wyzwanie? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć w pamięci, ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? Jeśli nie udało wam się jeszcze obliczyć działania, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.
Ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? - rozwiązanie krok po kroku
Krok 1: Obliczamy silnię
2! = 2 × 1 = 2
Wyrażenie przyjmuje postać:
90 : 10 × 2 + 0 : 15 + 18
Krok 2: Wykonujemy dzielenie i mnożenie (w kolejności zapisu od lewej do prawej)
90 : 10 = 9
9 × 2 = 18
Teraz mamy:
18 + 0 : 15 + 18
Krok 3: Przechodzimy do kolejnego dzielenia
0 : 15 = 0
Wyrażenie wygląda teraz następująco:
18 + 0 + 18
Krok 4: Wykonujemy dodawania
18 + 0 + 18 = 36
Wynik końcowy: 90:10×2!+0:15+18=36
Udało wam się uzyskać prawidłowy wynik? Jeśli tak, gratulacje!