Obliczenie tego działania nie powinno zająć ci dłużej niż 15 sekund. Wiesz, ile to jest 90:10×2!+0:15+18=?

Matematyka to nie tylko szkolny obowiązek, ale trening dla mózgu, rozwijający logiczne myślenie.

Proste zadania mogą poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.

Sprawdź się i oblicz: ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? Rozwiążesz zagadkę w 15 sekund?

Matematyka to znacznie więcej niż tylko zbiór reguł i liczb. To potężne narzędzie do rozwijania myślenia, logicznego rozumowania i kreatywnego rozwiązywania problemów, które ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania naszego mózgu i rozwoju intelektualnego. Rozwiązywanie zadań matematycznych działa podobnie jak trening dla ciała. Wymaga skupienia, logicznego myślenia i cierpliwości. Każde zadanie to pewnego rodzaju łamigłówka, która zmusza nas do analizowania, szukania zależności i wyciągania wniosków. Dzięki temu regularne obcowanie z matematyką poprawia zdolność koncentracji oraz uczy systematycznego podejścia do problemów, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie naszego mózgu także w codziennych sytuacjach.

Nie trzeba rozwiązywać skomplikowanych równań, aby czerpać z niej korzyści. Wystarczą proste zadania, łamigłówki logiczne czy gry matematyczne, które angażują myślenie i jednocześnie sprawiają przyjemność. Jesteście gotowi na kolejne matematyczne wyzwanie? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć w pamięci, ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? Jeśli nie udało wam się jeszcze obliczyć działania, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1: Obliczamy silnię

2! = 2 × 1 = 2

Wyrażenie przyjmuje postać:

90 : 10 × 2 + 0 : 15 + 18

Krok 2: Wykonujemy dzielenie i mnożenie (w kolejności zapisu od lewej do prawej)

90 : 10 = 9

9 × 2 = 18

Teraz mamy:

18 + 0 : 15 + 18

Krok 3: Przechodzimy do kolejnego dzielenia

0 : 15 = 0

Wyrażenie wygląda teraz następująco:

18 + 0 + 18

Krok 4: Wykonujemy dodawania

18 + 0 + 18 = 36

Wynik końcowy: 90:10×2!+0:15+18=36

Udało wam się uzyskać prawidłowy wynik? Jeśli tak, gratulacje!