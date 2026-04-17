Obliczenie tego działania nie powinno zająć ci dłużej niż 15 sekund. Wiesz, ile to jest 90:10×2!+0:15+18=?

Justyna Klorek
2026-04-17 14:18

Matematyka bardzo często kojarzy się przede wszystkim ze szkolnym obowiązkiem - sprawdzianami, zadaniami domowymi i wzorami, które trzeba zapamiętać. Tymczasem jej rola jest znacznie szersza. To nie tylko przedmiot, który trzeba "zaliczyć", ale przede wszystkim znakomita forma gimnastyki umysłowej, rozwijająca nasz mózg na wielu poziomach. Jesteście gotowi, aby rozruszać szare komórki? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć, ile to jest 90:10×2!+0:15+18=?

  • Matematyka to nie tylko szkolny obowiązek, ale trening dla mózgu, rozwijający logiczne myślenie.
  • Proste zadania mogą poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów.
  • Sprawdź się i oblicz: ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? Rozwiążesz zagadkę w 15 sekund?

Matematyka to znacznie więcej niż tylko zbiór reguł i liczb. To potężne narzędzie do rozwijania myślenia, logicznego rozumowania i kreatywnego rozwiązywania problemów, które ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania naszego mózgu i rozwoju intelektualnego. Rozwiązywanie zadań matematycznych działa podobnie jak trening dla ciała. Wymaga skupienia, logicznego myślenia i cierpliwości. Każde zadanie to pewnego rodzaju łamigłówka, która zmusza nas do analizowania, szukania zależności i wyciągania wniosków. Dzięki temu regularne obcowanie z matematyką poprawia zdolność koncentracji oraz uczy systematycznego podejścia do problemów, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie naszego mózgu także w codziennych sytuacjach.

Nie trzeba rozwiązywać skomplikowanych równań, aby czerpać z niej korzyści. Wystarczą proste zadania, łamigłówki logiczne czy gry matematyczne, które angażują myślenie i jednocześnie sprawiają przyjemność. Jesteście gotowi na kolejne matematyczne wyzwanie? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć w pamięci, ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? Jeśli nie udało wam się jeszcze obliczyć działania, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 90:10×2!+0:15+18=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1: Obliczamy silnię

2! = 2 × 1 = 2

Wyrażenie przyjmuje postać:

90 : 10 × 2 + 0 : 15 + 18

Krok 2: Wykonujemy dzielenie i mnożenie (w kolejności zapisu od lewej do prawej)

90 : 10 = 9

9 × 2 = 18

Teraz mamy:

18 + 0 : 15 + 18

Krok 3: Przechodzimy do kolejnego dzielenia

0 : 15 = 0

Wyrażenie wygląda teraz następująco:

18 + 0 + 18

Krok 4: Wykonujemy dodawania

18 + 0 + 18 = 36

Wynik końcowy: 90:10×2!+0:15+18=36

Udało wam się uzyskać prawidłowy wynik? Jeśli tak, gratulacje!

