Co się stało z Britney Spears? Historia opowiedziana z zupełnie innej perspektywy

Co się dzieje z Britney Spears?

Wszystko zaczęło się w sierpniu 1998 roku, w sali gimnastycznej podmiejskiego liceum w Los Angeles. Szesnastoletni Jeff Weiss przypadkowo wślizgnął się na plan teledysku, gdzie dziewczyna z warkoczami śpiewała "Baby One More Time". Trzy miesiące później znał ją już cały świat. Weiss, choć wtedy jeszcze nieświadomy skali tego zjawiska, poczuł, że stał się świadkiem czegoś pokoleniowego – narodzin ikony, która naznaczy epokę.

Dwadzieścia lat później Weiss – już jako uznany dziennikarz, publikujący w tak prestiżowych tytułach jak "Los Angeles Times", "GQ" czy "Pitchfork" – postanowił wrócić do tamtych wspomnień. Jego książka to nie biografia Britney Spears w klasycznym sensie. To raczej intymny portret pokolenia, które dorastało razem z księżniczką popu, chłonęło nową, rodzącą się popkulturę za pośrednictwem MTV i obserwowało ekspansję kolorowych magazynów, które kształtowały wizerunek gwiazd. Weiss próbuje opisać, kim była Britney Spears, zanim amerykańska machina show-biznesu ją przeżuła i wypluła.

Nowa książka o Britney Spears

Autor, z niezwykłą szczerością, opowiada o sobie i swojej drodze. O pełnych narkotyków klubach Los Angeles, które były tłem dla jego młodości, o redakcjach tabloidów, w których stawiał pierwsze kroki w dziennikarstwie, a także o własnych wyborach zawodowych i ich konsekwencjach. Ta osobista perspektywa sprawia, że książka nabiera unikalnego, niemal spowiedniczego charakteru.

Jeff Weiss śledził Britney Spears z bliska przez dwie dekady, przyjmując różne role. Był przypadkowym świadkiem na planie jej pierwszego teledysku, zagorzałym fanem, a nawet paparazzo na zlecenie, czy reporterem kolorowego magazynu "przyczajonym w krzakach". Patrzył, jak policyjny konwój i karetka zabierają artystkę w najtrudniejszym momencie jej życia. Dziś, wracając do tamtych wydarzeń jako dojrzały pisarz, analizuje fenomen Britney, ale też podsumowuje koszty własnych decyzji i to, jak jego życie splotło się z jej historią.

"Czekając na Britney Spears" to przede wszystkim opowieść o sławie, ale nie z perspektywy osoby sławnej. To głos tych, którzy tę sławę stworzyli, a potem – często nieświadomie – przyczynili się do zniszczenia życia gwiazdy. To przenikliwy reportaż o tym, co dzieje się z młodą dziewczyną, kiedy świat patrzy na nią zbyt długo, i co dzieje się z tymi, którzy patrzą. W tej barwnej, wciągającej historii pobrzmiewa kropla goryczy – świadomość, że być może każdy z nas miał swój udział w sukcesie i tragedii Britney Spears.

Kim jest Jeff Weiss? Autor książki

Jeff Weiss to postać doskonale znana w świecie dziennikarstwa muzycznego i krytyki kultury. Publikował m.in. w "The Washington post", "Los Angeles Times", "Pitchfork" czy "LA Weekly". Jest współtwórcą magazynu "The Land" oraz założycielem pionierskiego bloga hiphopowego "Passion of the weiss" i związanej z nim wytwórni Pow Recordings. Jest także współautorem książki "2Pac vs. Biggie: An Illustrated History of Rap's Greatest Battle" (2013). Jego doświadczenie i dogłębna znajomość branży czynią go idealnym narratorem tej złożonej historii.

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"Czekając na Britney Spears" po polsku

"Czekając na Britney Spears. PODOBNO prawdziwa historia!!!" to pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów Britney, ale dla każdego, kto interesuje się mechanizmami popkultury, ceną sławy i wpływem mediów na życie jednostki. To nie tylko historia jednej gwiazdy, ale zwierciadło, w którym odbija się nasza zbiorowa fascynacja i współudział w mechanizmach sławy.