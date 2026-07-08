Turniej WTA w Toronto. Kto zagra obok Igi Świątek?

Powrót Świątek na światowe korty

Świątek zdecydowała się na dłuższą przerwę po odpadnięciu z Wimbledonu na etapie trzeciej rundy. Polka nie obroniła w ten sposób prestiżowego tytułu wywalczonego przed rokiem. W efekcie zanotuje spadek na siódme lub ósme miejsce w światowym rankingu. Nadchodząca impreza w Kanadzie będzie jej pierwszym startem po regeneracji. W zeszłym roku tenisistka odpadła w Toronto w 1/8 finału.

Na liście startowej kanadyjskiego turnieju znalazły się największe gwiazdy kobiecego tenisa. Oprócz Polki w rywalizacji weźmie udział liderka światowego zestawienia Aryna Sabalenka. Kibice zobaczą na korcie również drugą w rankingu Kazaszkę Jelenę Rybakinę. W zmaganiach wystąpią ponadto utalentowane Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Stawkę faworytek uzupełnia mistrzyni French Open, Rosjanka Mirra Andriejewa.

Kto otrzymał dzikie karty?

Organizatorzy turnieju przyznali specjalne zaproszenia dla utytułowanych zawodniczek. Dzikie karty otrzymały Kanadyjka Bianca Andreescu oraz doświadczona Amerykanka Venus Williams. Reprezentantka gospodarzy to triumfatorka tej imprezy z 2019 roku. Z kolei Williams ma na swoim koncie aż siedem tytułów wielkoszlemowych. W Toronto zabraknie natomiast ubiegłorocznej zwyciężczyni Victorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana.

Zmagania czołowych tenisistek potrwają w Kanadzie przez blisko dwa tygodnie. Rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco ze względu na niezwykle silną obsadę. Turniej w Toronto rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Będzie to kluczowy sprawdzian formy przed kolejnymi wyzwaniami w obecnym sezonie. Fani tenisa z pewnością mogą liczyć na sportowe widowisko na najwyższym poziomie.