Urząd gminy ujawnił, ile zapłacił za koncert Zenka Martyniuka. Kwota robi wrażenie!

Zenek Martyniuk na scenie disco polo od ponad 30 lat. Fenomen lidera grupy Akcent

Lidera grupy Akcent zna w Polsce niemal każdy. Piosenkarz występuje na scenie disco polo od przeszło trzech dekad. Choć przez ten czas wielu wykonawców pojawiało się na szczycie i równie szybko znikało, Zenek Martyniuk niezmiennie nosi miano króla tego gatunku muzycznego. Mimo że 57-letni artysta spokojnie mógłby już spocząć na laurach, wcale nie zamierza zwalniać tempa. Muzyk regularnie pojawia się na scenie z dawnymi przebojami, a jednocześnie tworzy kolejne utwory, które błyskawicznie stają się hitami.

Szczyt sezonu koncertowego przypada w kalendarzu artysty na lipiec oraz sierpień. W okresie wakacyjnych festynów, plenerowych imprez muzycznych i dni miast wokalista daje nawet kilkanaście występów w ciągu jednego miesiąca. Jakie stawki obowiązują za takie wydarzenia?

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Ile kosztuje koncert Zenka Martyniuka? Gmina Grabica ujawniła konkretną kwotę

Wysokie zarobki gwiazdora nie są tajemnicą, ale tym razem na jaw wyszły szczegółowe wyliczenia za pojedynczy występ. Jak poinformował serwis lowiczanin.info, Urząd Gminy Grabica podał do publicznej wiadomości koszt organizacji majowego święta gminy z udziałem artysty. Za ówczesny występ Zenka Martyniuka wraz z zespołem Akcent samorząd zapłacił 36 tysięcy złotych brutto. Wspomniana suma nie trafia jednak wyłącznie do kieszeni samego wokalisty, lecz stanowi całkowite wynagrodzenie dla całej formacji przed odliczeniem podatków.

Warto podkreślić, że wycena występów lidera grupy Akcent nie jest stała. Ostateczny koszt zależy od lokalizacji oraz specyfiki danej imprezy, ponieważ artysta śpiewa zarówno na wydarzeniach otwartych, jak i prywatnych. Z medialnych ustaleń wynika, że stawki wahają się od 35 do nawet 55 tysięcy złotych za jeden pokaz. Rekordowe gaże, przekraczające 100 tysięcy złotych, gwiazdor inkasuje za występy podczas nocy sylwestrowej. Szacuje się, że roczne przychody Zenka Martyniuka sięgają około 7 milionów złotych.

Zobacz więcej zdjęć. Podczas gdy Daniel Martyniuk wyzwał swojego ojca na pojedynek na pięści, król disco polo nie przerywa pracy i realizuje napięty grafik koncertowy.

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