Roksana Węgiel poszła na całość w "Eksperyment: Odsiadka". Pokazała za dużo? Mamy ZDJĘCIA

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-04 14:11

Roksana Węgiel jest jedną z uczestniczek 2. sezonu "Eksperyment: Odsiadka". Młoda piosenkarka zmierzyła się w tym show z własnymi obawami. Na co dzień przecież towarzyszyły jej prawdziwe osadzone! Jak się okazało, doszło tam do kuriozalnej sytuacji. Roxie dostała zbyt duże spodnie, a koleżanki postanowiły jej... pomóc.

Eksperyment Odsiadka 2 wraca

"Eksperyment: Odsiadka" to jeden z popularniejszych formatów Canal Plus. Podczas niego kilka gwiazd może spędzić dni z prawdziwymi, acz byłymi osadzonymi. Poznają realia codziennego życia w "więzieniu", jednocześnie dotykając realnych problemów, jak kłótnie, awantury czy nawet przemoc.

W pierwszej edycji show, ale z męskimi gwiazdami, były takie osoby jak:

W męskiej odsłonie show udział wzięli między innymi:

  • Zygmunt Chajzer,
  • Michał Koterski,
  • Jakub Rzeźniczak,
  • Tomasz "Gimper" Działowy,
  • Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski,
  • Kacper "Jasper" Porębski,
  • Damian "Stifler" Zduńczyk.

W kobiecej wersji tego show zobaczyliśmy takie osoby jak:

  • Danuta Martyniuk,
  • Urszula Dudziak,
  • Marta Linkiewicz,
  • Roksana Węgiel-Mglej,
  • Katarzyna Paciorek (Kasix),
  • Julia von Stein.

Emisja co środę w "Canal Plus Online". Produkcja zapowiada emisję 6 odcinków, a w każdym z nich można zobaczyć, czym się zmagają gwiazdy. Polacy już mogli zobaczyć dwa odcinki, w których jest Urszula Dudziak, Julia von Stein oraz Roksana Węgiel.

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Eksperyment Odsiadka 2: Roksana Węgiel w samej bieliźnie?

Roksana Węgiel od początku nie ukrywała, że podchodzi do całego eksperymentu z niezwykłą ciekawością. Chciała "skorzystać z okazji" i poznać ten trudny świat. Gdy weszła do ośrodka, dostała oczywiście gotowy strój, który okazał się... o wiele za duży. Dziewczyna nie ukrywała swojego zmieszania tym wszystkim, a pozostałe osadzone regularnie zwracały uwagę na jej widoczną bieliznę. Niektóre nawet nie mogły już na to patrzeć, gdy Roksana wchodziła na swoje górne łóżko lub otwierała okno. Podczas jednego z zadań w nowym odcinku "Eksperyment: Odsiadka", koleżanki postanowiły NIELEGALNIE pomóc przerobić jej spodnie. Roksana musiała się rozebrać, a jedna z dziewczyn dała jej katanę, aby się zasłonić. Mowa była o 9 cm do ucięcia!

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Nagle pojawiła się opiekunka osadzonych. Nie była zadowolona z tego, co widziała. Początkowo Roksana z osadzonymi próbowały jej wmówić, że chcą zrobić dziewczynie spódnicę. Opiekunka jednak w to nie uwierzyła. Wiedziała, iż Roksana musi ponieść karę za swoje zachowanie.

Piosenkarka Roksana Węgiel w białej sukni. Na miniaturach ujęcia z programu Eksperyment: Odsiadka, o którym przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 20

ROLKI

Roksana Węgiel