Roksana Węgiel poszła na całość w "Eksperyment: Odsiadka". Pokazała za dużo? Mamy ZDJĘCIA

Eksperyment Odsiadka 2 wraca
"Eksperyment: Odsiadka" to jeden z popularniejszych formatów Canal Plus. Podczas niego kilka gwiazd może spędzić dni z prawdziwymi, acz byłymi osadzonymi. Poznają realia codziennego życia w "więzieniu", jednocześnie dotykając realnych problemów, jak kłótnie, awantury czy nawet przemoc.
W pierwszej edycji show, ale z męskimi gwiazdami, były takie osoby jak:
W męskiej odsłonie show udział wzięli między innymi:
- Zygmunt Chajzer,
- Michał Koterski,
- Jakub Rzeźniczak,
- Tomasz "Gimper" Działowy,
- Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski,
- Kacper "Jasper" Porębski,
- Damian "Stifler" Zduńczyk.
W kobiecej wersji tego show zobaczyliśmy takie osoby jak:
- Danuta Martyniuk,
- Urszula Dudziak,
- Marta Linkiewicz,
- Roksana Węgiel-Mglej,
- Katarzyna Paciorek (Kasix),
- Julia von Stein.
Emisja co środę w "Canal Plus Online". Produkcja zapowiada emisję 6 odcinków, a w każdym z nich można zobaczyć, czym się zmagają gwiazdy. Polacy już mogli zobaczyć dwa odcinki, w których jest Urszula Dudziak, Julia von Stein oraz Roksana Węgiel.
Eksperyment Odsiadka 2: Roksana Węgiel w samej bieliźnie?
Roksana Węgiel od początku nie ukrywała, że podchodzi do całego eksperymentu z niezwykłą ciekawością. Chciała "skorzystać z okazji" i poznać ten trudny świat. Gdy weszła do ośrodka, dostała oczywiście gotowy strój, który okazał się... o wiele za duży. Dziewczyna nie ukrywała swojego zmieszania tym wszystkim, a pozostałe osadzone regularnie zwracały uwagę na jej widoczną bieliznę. Niektóre nawet nie mogły już na to patrzeć, gdy Roksana wchodziła na swoje górne łóżko lub otwierała okno. Podczas jednego z zadań w nowym odcinku "Eksperyment: Odsiadka", koleżanki postanowiły NIELEGALNIE pomóc przerobić jej spodnie. Roksana musiała się rozebrać, a jedna z dziewczyn dała jej katanę, aby się zasłonić. Mowa była o 9 cm do ucięcia!
Dostałam rozmiar L, a ja noszę XS, albo nawet XXS. Lubię oversize, ale jak z du** spadały mi te spodnie to wiecie. Nie będę tutaj tak chodzić
Nagle pojawiła się opiekunka osadzonych. Nie była zadowolona z tego, co widziała. Początkowo Roksana z osadzonymi próbowały jej wmówić, że chcą zrobić dziewczynie spódnicę. Opiekunka jednak w to nie uwierzyła. Wiedziała, iż Roksana musi ponieść karę za swoje zachowanie.