Roksana Węgiel poszła na całość w "Eksperyment: Odsiadka". Pokazała za dużo? Mamy ZDJĘCIA

Eksperyment Odsiadka 2 wraca

"Eksperyment: Odsiadka" to jeden z popularniejszych formatów Canal Plus. Podczas niego kilka gwiazd może spędzić dni z prawdziwymi, acz byłymi osadzonymi. Poznają realia codziennego życia w "więzieniu", jednocześnie dotykając realnych problemów, jak kłótnie, awantury czy nawet przemoc.

W pierwszej edycji show, ale z męskimi gwiazdami, były takie osoby jak:

W męskiej odsłonie show udział wzięli między innymi:

Zygmunt Chajzer,

Michał Koterski,

Jakub Rzeźniczak,

Tomasz "Gimper" Działowy,

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski,

Kacper "Jasper" Porębski,

Damian "Stifler" Zduńczyk.

W kobiecej wersji tego show zobaczyliśmy takie osoby jak:

Danuta Martyniuk,

Urszula Dudziak,

Marta Linkiewicz,

Roksana Węgiel-Mglej,

Katarzyna Paciorek (Kasix),

Julia von Stein.

Emisja co środę w "Canal Plus Online". Produkcja zapowiada emisję 6 odcinków, a w każdym z nich można zobaczyć, czym się zmagają gwiazdy. Polacy już mogli zobaczyć dwa odcinki, w których jest Urszula Dudziak, Julia von Stein oraz Roksana Węgiel.

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Eksperyment Odsiadka 2: Roksana Węgiel w samej bieliźnie?

Roksana Węgiel od początku nie ukrywała, że podchodzi do całego eksperymentu z niezwykłą ciekawością. Chciała "skorzystać z okazji" i poznać ten trudny świat. Gdy weszła do ośrodka, dostała oczywiście gotowy strój, który okazał się... o wiele za duży. Dziewczyna nie ukrywała swojego zmieszania tym wszystkim, a pozostałe osadzone regularnie zwracały uwagę na jej widoczną bieliznę. Niektóre nawet nie mogły już na to patrzeć, gdy Roksana wchodziła na swoje górne łóżko lub otwierała okno. Podczas jednego z zadań w nowym odcinku "Eksperyment: Odsiadka", koleżanki postanowiły NIELEGALNIE pomóc przerobić jej spodnie. Roksana musiała się rozebrać, a jedna z dziewczyn dała jej katanę, aby się zasłonić. Mowa była o 9 cm do ucięcia!

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Nagle pojawiła się opiekunka osadzonych. Nie była zadowolona z tego, co widziała. Początkowo Roksana z osadzonymi próbowały jej wmówić, że chcą zrobić dziewczynie spódnicę. Opiekunka jednak w to nie uwierzyła. Wiedziała, iż Roksana musi ponieść karę za swoje zachowanie.