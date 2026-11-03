Serial o Frizie i Wersow ma już zwiastun. Premiera tuż tuż

"Friz i Wersow. W drodze" ma pokazać tytułowych bohaterów na nowym etapie życia. Po latach budowania milionowych społeczności w polskim internecie, dziś - jako rodzice dwójki dzieci - próbują odnaleźć równowagę między rodziną, związkiem i zawodowymi ambicjami.

Wersow o dzieciństwie, usuwaniu tatuaży i występach na żywo. Tak odpowiada na krytykę!

"Friz i Wersow. W drodze" - Prime Video pokazało zwiastun serialu

Zaprezentowany zwiastun daje pierwszy przedsmak tego, co czeka widzów – od wyjątkowych momentów z życia Karola i Weroniki w Polsce, po fragmenty ich podróży kamperem przez Stany Zjednoczone, podczas których mierzą się z nieoczekiwanymi wyzwaniami i zadaniami przygotowanymi przez przyjaciół. Materiał ujawnia również obecność osób z bliskiego i zawodowego otoczenia bohaterów, wśród których znaleźli się m.in. Łukasz Wojtyca (Wujek Łuki), Hanna Puchalska (Hi Hania) oraz były członek EKIPY Mateusz Trąbka (Tromba). Ich wspomnienia i wypowiedzi uzupełnią opowieść Friza i Wersow, pozwalając spojrzeć na najważniejsze wydarzenia z ich wspólnej historii z zupełnie innej perspektywy, a niekiedy poznać również drugą stronę medalu.

Kamery będą towarzyszyć bohaterom na dwóch przenikających się płaszczyznach. W Polsce serial pokaże przygotowania do narodzin ich drugiego dziecka, rozwój nowych projektów oraz próby łączenia życia rodzinnego ze stałą obecnością w internecie. Równolegle widzowie wyruszą z Karolem i Weroniką w podróż kamperem przez Stany Zjednoczone, podczas której para powróci do miejsc i wspomnień ważnych dla ich wspólnej historii. Ich celem będzie Las Vegas, gdzie przygotują się do odnowienia przysięgi małżeńskiej.

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"Friz i Wersow. W drodze" - premiera już w tym miesiącu

Serial zabierze widzów również w podróż do przeszłości. Poprzez osobiste wywiady z Karolem i Weroniką, a także wypowiedzi ich przyjaciół i dawnych współpracowników, poznamy początki ich znajomości, powrócimy do czasów EKIPY, największych sukcesów oraz trudniejszych momentów w ich związku. Tytułowa droga to także historia o dorastaniu na oczach milionów widzów, którzy przez lata obserwowali ich przemianę - od młodych twórców, po małżeństwo, rodziców i przedsiębiorców. Produkcja połączy intymność dokumentu z rozrywką, z której słyną Friz i Wersow i za którą fani ich uwielbiają. Sześcioodcinkowy serial dokumentalny zadebiutuje 18 listopada w Prime Video. (informacja prasowa)