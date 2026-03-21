Chuda jak przecinek Vera Wang szokuje wyglądem. 76-letnia ikona mody rozprawia o karierze w dojrzałym wieku

Vera Wang to ikona amerykańskiej mody. Projektantka pochodzi z rodziny chińskich imigrantów, a do świata projektantów i wybiegów trafiła po porażce sportowej. Dziś ma 76 lat i wciąż imponuje nie tylko swoimi osiągnięciami, ale też wyglądem oraz spektakularnym imperium rozpoczętym po latach pracowania dla innych.

Vera Wang zrobiła karierę po czterdziestce. Przed modą była łyżwiarką

Urodzona w 1949 roku celebrytka początkowo planowała światową karierę w łyżwiarstwie figurowym. Pochodząca z Nowego Jorku nastolatka spędzała długie godziny na treningach, by ostatecznie zderzyć się z potężnym rozczarowaniem. W 1968 roku Vera Wang nie dostała się do reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Igrzyska Olimpijskie. Załamana łyżwiarka zdecydowała się studiować historię sztuki i na siedemnaście długich lat znalazła pracę jako dziennikarka magazynu "Vogue". W końcu przeszła do roli projektantki u Ralpha Laurena, ale tej posady nie zagrzała na długo. Jako 40-latka, w 1989 roku, otworzyła swój modowy biznes. Zaczęła od projektowania sukien ślubnych. Jej pierwszą klientką była Ethel Kennedy, bratowa zamordowanego prezydenta USA.

76-letnia ikona kipi młodzieńczą energią. Ostatnio przykuła uwagę szczupłą sylwetką

Po ponad 35 latach prowadzenia modowego imperium Vera Wang nie zwalnia tempa. Wielu obserwatorów w mediach społecznościowych nie ukrywa swojego zachwytu nad jej energią do działania, a także starannie dobieranymi stylizacjami i gładką cerą. Uwagę zwraca też szczupła sylwetka z długimi nogami, choć zdaniem niektórych zaniepokojonych fanów, 76-latka wygląda na zbyt wychudzoną. Pewne jest to, że nadal znakomicie odnajduje się w swojej branży.

Dyskryminacja starszych kobiet. Vera Wang tłumaczy, jak nie rezygnować z kariery

Ostatnio ceniona projektantka ubierająca największe gwiazdy udzieliła obszernego wywiadu brytyjskiej telewizji BBC. W rozmowie z korespondentką stacji, Katty Kay, opowiedziała o swoim podejściu do starzenia się i presji wywieranej na dojrzałe kobiety przez środowisko. Jak powiedziała, mimo wielu życiowych turbulencji i późnego rozkręcenia własnego biznesu - kurczowo trzymała się swoich pasji, by nie ulec temu, jak zmienia się jej wygląd, a wraz z nim oczekiwania otoczenia. Za przesadne ocenianie starzejących się kobiet Vera Wang wini media społecznościowe, które sprawiły, że zmiany wynikające z wieku stały się bardziej widoczne dla dużej liczby osób.

"Kobiety w pewnym wieku są uznawane za przezroczyste, nawet pod względem ich kariery. 'Wyczerpujesz się' i nie mam tu na myśli tylko modelingu, nie mam na myśli tylko bycia redaktorką" - powiedziała, dodając, że zawsze uważała styl za ważniejszy od wieku.

"Nie mieliśmy mediów społecznościowych, więc nikt nie starzał się na twoich oczach, nikt nie był tak krytyczny. Bardziej chodziło o odnalezienie swojej własnej drogi. [Patrząc na lata 90. - przyp. red.] nie widzę tej obsesji, którą czuję od dwóch dekad" - dodała.

Sonda Czy oglądasz pokazy mody? Tak Nie