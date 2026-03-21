Chuda jak przecinek Vera Wang szokuje wyglądem. 76-letnia ikona mody rozprawia o karierze w dojrzałym wieku

Kamil Polewski
2026-03-21 13:17

Amerykańska projektantka mody i była łyżwiarka, Vera Wang, należy do ikon nowojorskiej sceny artystycznej. Przez lata pracowała jako dziennikarka modowa, aż wreszcie sama zdecydowała się na otwarcie własnego studia. Dziś celebrytka ma 76 lat, zaskakuje młodym wyglądem i szczupłą sylwetką oraz dzieli się radami w kwestii późno rozpoczętej kariery.

Vera Wang

i

Autor: Alastair Grant/ East News

Vera Wang to ikona amerykańskiej mody. Projektantka pochodzi z rodziny chińskich imigrantów, a do świata projektantów i wybiegów trafiła po porażce sportowej. Dziś ma 76 lat i wciąż imponuje nie tylko swoimi osiągnięciami, ale też wyglądem oraz spektakularnym imperium rozpoczętym po latach pracowania dla innych.

Vera Wang zrobiła karierę po czterdziestce. Przed modą była łyżwiarką

Urodzona w 1949 roku celebrytka początkowo planowała światową karierę w łyżwiarstwie figurowym. Pochodząca z Nowego Jorku nastolatka spędzała długie godziny na treningach, by ostatecznie zderzyć się z potężnym rozczarowaniem. W 1968 roku Vera Wang nie dostała się do reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Igrzyska Olimpijskie. Załamana łyżwiarka zdecydowała się studiować historię sztuki i na siedemnaście długich lat znalazła pracę jako dziennikarka magazynu "Vogue". W końcu przeszła do roli projektantki u Ralpha Laurena, ale tej posady nie zagrzała na długo. Jako 40-latka, w 1989 roku, otworzyła swój modowy biznes. Zaczęła od projektowania sukien ślubnych. Jej pierwszą klientką była Ethel Kennedy, bratowa zamordowanego prezydenta USA.

76-letnia ikona kipi młodzieńczą energią. Ostatnio przykuła uwagę szczupłą sylwetką

Po ponad 35 latach prowadzenia modowego imperium Vera Wang nie zwalnia tempa. Wielu obserwatorów w mediach społecznościowych nie ukrywa swojego zachwytu nad jej energią do działania, a także starannie dobieranymi stylizacjami i gładką cerą. Uwagę zwraca też szczupła sylwetka z długimi nogami, choć zdaniem niektórych zaniepokojonych fanów, 76-latka wygląda na zbyt wychudzoną. Pewne jest to, że nadal znakomicie odnajduje się w swojej branży.

Polecany artykuł:

Dyskryminacja starszych kobiet. Vera Wang tłumaczy, jak nie rezygnować z kariery

Ostatnio ceniona projektantka ubierająca największe gwiazdy udzieliła obszernego wywiadu brytyjskiej telewizji BBC. W rozmowie z korespondentką stacji, Katty Kay, opowiedziała o swoim podejściu do starzenia się i presji wywieranej na dojrzałe kobiety przez środowisko. Jak powiedziała, mimo wielu życiowych turbulencji i późnego rozkręcenia własnego biznesu - kurczowo trzymała się swoich pasji, by nie ulec temu, jak zmienia się jej wygląd, a wraz z nim oczekiwania otoczenia. Za przesadne ocenianie starzejących się kobiet Vera Wang wini media społecznościowe, które sprawiły, że zmiany wynikające z wieku stały się bardziej widoczne dla dużej liczby osób.

"Kobiety w pewnym wieku są uznawane za przezroczyste, nawet pod względem ich kariery. 'Wyczerpujesz się' i nie mam tu na myśli tylko modelingu, nie mam na myśli tylko bycia redaktorką" - powiedziała, dodając, że zawsze uważała styl za ważniejszy od wieku.

"Nie mieliśmy mediów społecznościowych, więc nikt nie starzał się na twoich oczach, nikt nie był tak krytyczny. Bardziej chodziło o odnalezienie swojej własnej drogi. [Patrząc na lata 90. - przyp. red.] nie widzę tej obsesji, którą czuję od dwóch dekad" - dodała.

Sonda
Czy oglądasz pokazy mody?
