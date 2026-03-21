Chuck Norris zostawił po sobie miliony. Ogromny majątek gwiazdy

Nie żyje Chuck Norris. Jak budował swoją potęgę?

Początki kariery Chucka Norrisa były ściśle związane ze sportem. Zanim podbił Hollywood, zdobył sławę jako mistrz sztuk walki i to właśnie ta pasja otworzyła mu drogę na srebrny ekran. W latach 70. i 80. grywał w licznych kinowych filmach akcji, co szybko przyniosło mu dużą rozpoznawalność. Choć nie od razu zaliczano go do ścisłej czołówki hollywoodzkich gwiazd, jego sława nieustannie rosła. Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił w latach 90., kiedy to otrzymał główną rolę w serialu "Strażnik Teksasu". Telewizyjny hit okazał się spektakularnym sukcesem, gromadząc przez wiele lat miliony widzów na całym świecie przed ekranami.

18

Majątek Chucka Norrisa. Aktor okazał się niezwykle przedsiębiorczy

Dla Norrisa rola w "Strażniku Teksasu" była prawdziwym finansowym przełomem. Gwiazdor nie ograniczył się jedynie do gry aktorskiej, ale zaangażował się również w produkcję serialu. To właśnie dzięki temu jego dochody z tego projektu znacznie przewyższały standardowe gaże telewizyjne tamtych czasów.

Jednocześnie Chuck Norris metodycznie budował swoją markę poza branżą rozrywkową. Lokował kapitał w zróżnicowane projekty biznesowe i zakładał własne przedsiębiorstwa. Swój wizerunek z powodzeniem wykorzystywał także w licznych kampaniach reklamowych oraz inicjatywach promujących sport i zdrowy tryb życia.

Z upływem lat jego nazwisko na stałe wpisało się w popkulturę. Sieć zalały niezwykle popularne memy i żarty o "Chucku Norrisie", co paradoksalnie zbudowało jego ogromną rozpoznawalność wśród najmłodszych pokoleń. Choć z pozoru była to tylko internetowa rozrywka, w rzeczywistości fenomen ten podbijał wartość jego wizerunku, przekładając się na kolejne lukratywne kontrakty reklamowe.

W ostatnich latach życia aktor wycofał się z blasku fleszy. Poświęcił się przede wszystkim życiu rodzinnemu, a w szczególności opiece nad chorą żoną. Rezygnacja z kariery w show-biznesie nie oznaczała dla niego problemów finansowych. Jak szacuje portal Celebrity Net Worth, wartość zgromadzonego przez niego majątku wynosiła około 70 milionów dolarów, co w przeliczeniu daje zawrotną kwotę rzędu 270-280 milionów złotych.

