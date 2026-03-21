Anja Rubik angażuje się w edukację seksualną. Wyjawiła, jak wyglądała w jej domu

Anja Rubik od samego początku swojej kariery w modelingu wyróżniała się nie tylko urodą i profesjonalizmem, ale także inteligencją i świadomością społeczną. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek na świecie, pojawiając się na okładkach prestiżowych magazynów oraz współpracując z największymi domami mody. Modelka wielokrotnie podkreślała, że brak rzetelnej i kompleksowej edukacji seksualnej w Polsce prowadzi do wielu problemów, takich jak niechciane ciąże, choroby przenoszone drogą płciową czy przemoc seksualna. Ostatnio opowiedziała o podejściu do tematu seksu w jej rodzinnym domu.

Anja Rubik założyła SEXEDPL. To dla niej ważny projekt

W 2017 roku modelka ruszyła z akcją społeczną "#sexedpl", której hasło brzmiało "cała Polska zacznie mówić o seksie." Z czasem Anja Rubik została współzałożycielką i szefową zarządu fundacji zajmującej się edukacją seksualną. Do dziś SEXEDPL działa w zakresie uświadamiania na temat seksualności, praw człowieka, równości płci czy zdrowych relacji.

"Myślałam naiwnie, że coś szybko się zmieni. Kampania odniosła ogromny sukces, ale zrozumiałam, że zmiana społeczna to proces długofalowy. Potrzeba codziennej edukacji, wsparcia i systematycznej pracy. Z kampanii i książki powstała fundacja, która działa dziś na wielu frontach. Dla mnie kluczowe było nie tylko nagłaśnianie problemów, lecz przede wszystkim oferowanie rozwiązań" - powiedziała supermodelka magazynowi "Elle" w ubiegłym roku.

Modelka nie rozmawiała z rodzicami o seksie

Z kolei w ostatniej rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Anja Rubik odniosła się do edukacji seksualnej w czasach jej dzieciństwa i młodości. Jak przyznała, tematyka związana z chociażby higieną nie była w jej domu rodzinnym obca, jednak sprawy seksu i świadomej zgody były unikane lub traktowane dość powierzchownie.

"Tata czasami dowoził mi do szkoły podpaski czy tampony i robił to bez skrępowania. [...] Temat seksu w domu się nie pojawiał, nie rozmawialiśmy o świadomej zgodzie. Mama przestrzegała, żeby na siebie uważać, zwracać uwagę na to, jak się ubieram, obserwować, jak zachowują się inni, nie kusić. Ale nie wpoiła mi, że zawsze mogę powiedzieć 'nie'" - wyznała.

Anja Rubik wspomina anegdotę: "wręczył prezerwatywę i uciekł"

Oprócz braku rozmów na temat seksu 42-letnia dziś gwiazda mody przypomniała sobie zabawną sytuację z dzieciństwa, która dobrze obrazuje unikanie konfrontacji w tej sprawie. Przed wyjazdem na wakacje do Sopotu tata Anji Rubik postanowił zadbać o jej starszą o osiem lat siostrę Joannę. Nie był w tym jednak zbyt wylewny...

"Tata wręczył jej prezerwatywę i uciekł. Zero rozmowy, zero tłumaczenia. To była cała edukacja seksualna" - podsumowała modelka.

