Robert Lewandowski wyleciał do USA. Na lotnisku w Warszawie towarzyszyła mu zaufana ekipa

Robert Lewandowski w drodze do Chicago. Gwiazdor leci bez rodziny

Po zakończeniu gry w Barcelonie polski napastnik podpisał kontrakt z Chicago Fire. Ten ruch wywołał za oceanem ogromne emocje, bowiem zaraz po Leo Messim będzie on największą gwiazdą całych rozgrywek amerykańskiej ligi. Na razie Robert Lewandowski poleciał do USA bez żony i dzieci, ale na pokładzie nie był sam. W podróży wspierał go bliski znajomy i powiernik Tomasz Zawiślak oraz prywatny ochroniarz. Zawodnik ograniczył bagaż, biorąc dwie walizki, mniejszą torbę i plecak. Na lotnisku pokazał się w letnim stroju, zakładając biały t-shirt, zielone krótkie spodenki i czapkę z daszkiem.

Robert Lewandowski w MLS. Znany dziennikarz potwierdza nowy klub Polaka

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Debiut w Chicago Fire. Lewandowski zagra przeciwko Mullerowi

Pierwszy mecz Polaka w nowym klubie może odbyć się już 17 lipca. Zespół Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps, gdzie występuje obecnie inna wielka gwiazda futbolu. Mowa o Niemcu Thomasie Mullerze, czyli dobrym koledze naszego reprezentanta z czasów wspólnej gry w Bayernie Monachium.