Podwójny Air Fryer z Action za 299zł! To jedna z lepszych cen na rynku

Urządzenia do przygotowywania posiłków z minimalną ilością tłuszczu niezmiennie cieszą się dużą popularnością, oferując szybkość i wygodę w kuchni.

Pojedyncza oferta na rynku wyróżnia się konkurencyjną ceną za model z dwoma niezależnymi komorami, co znacząco zwiększa elastyczność w jednoczesnym przygotowywaniu różnorodnych potraw.

Wysoka moc urządzenia oraz intuicyjny, dotykowy panel sterowania zapewniają efektywność i łatwość obsługi, a możliwość mycia wybranych elementów w zmywarce ułatwia konserwację.

Ta propozycja stanowi atrakcyjną alternatywę dla droższych sprzętów o podobnych funkcjonalnościach, oferując znakomity stosunek jakości do ceny w segmencie popularnych akcesoriów kuchennych.

Największą zaletą tego modelu są dwie niezależne komory o pojemności 2 × 4,5 litra, które można obsługiwać oddzielnie. Dzięki temu w tym samym czasie przygotujesz dwa różne dania, na przykład frytki i kurczaka albo warzywa oraz rybę – bez mieszania smaków i zapachów. To rozwiązanie szczególnie docenią większe rodziny oraz osoby, które lubią gotować kilka potraw jednocześnie. Według opisu producenta urządzenie wyposażono również w funkcję Dual Cook, która ułatwia równoczesne przygotowywanie różnych dań.

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Action - Air Fryer

Air Fryer oferowany przez Action dysponuje mocą 3200 W, dzięki czemu szybko się nagrzewa i sprawnie przygotowuje potrawy. Na przednim panelu znajduje się nowoczesny, dotykowy wyświetlacz, który pozwala wygodnie ustawić temperaturę oraz czas pieczenia. Dodatkowym plusem jest możliwość mycia wybranych elementów w zmywarce, co znacznie ułatwia codzienne korzystanie ze sprzętu. Producent podkreśla również, że oba kosze można obsługiwać niezależnie, dostosowując ustawienia do przygotowywanych potraw.

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Action - ten Air Fryer to hit!

Za urządzenie trzeba zapłacić 299 zł. Biorąc pod uwagę pojemność, dwie komory i wysoką moc, jest to bardzo konkurencyjna oferta. Dla porównania, dwukomorowe frytkownice znanych producentów kosztują często od około 500-800 zł wzwyż, a bardziej zaawansowane modele potrafią przekraczać nawet 1000 zł. Frytkownice beztłuszczowe od kilku lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Użytkownicy chwalą je przede wszystkim za szybkość przygotowywania posiłków, wygodę oraz możliwość pieczenia bez użycia dużej ilości tłuszczu. Wiele osób wykorzystuje je nie tylko do frytek, ale również do pieczenia warzyw, mięs, ryb, a nawet ciast i bułek. Jeśli planujesz zakup większego Air Fryera, propozycja z Action może okazać się jedną z najciekawszych ofert dostępnych obecnie w tej półce cenowej.