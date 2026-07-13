Kosmiczne premie na mundialu 2026. Mistrz świata rozbije bank, znamy stawki

Tyle można zarobić na MŚ 2026

Podczas tegorocznego turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie stawka jest wyjątkowo wysoka. Drużyny narodowe mogą liczyć na imponujące gratyfikacje finansowe za samą obecność na mistrzostwach, a każda kolejna runda to jeszcze większe wpływy. W rywalizacji uczestniczy tym razem aż 48 zespołów, co stanowi historyczny rekord. W związku z poszerzeniem grona uczestników, łączna kwota przeznaczona na nagrody również poszybowała w górę, zostawiając w tyle wszystkie poprzednie edycje.

Światowa federacja piłkarska podjęła w kwietniu decyzję o powiększeniu budżetu przeznaczonego na wypłaty dla federacji biorących udział w imprezie. W efekcie do podziału przygotowano bezprecedensowe 655 milionów dolarów. Skala wzrostu robi wrażenie, zwłaszcza gdy zestawimy tę sumę z 440 milionami dolarów, które rozdysponowano po turnieju w Katarze cztery lata wcześniej.

Główna część tej potężnej kwoty będzie dzielona proporcjonalnie do sportowych osiągnięć, jednak przewidziano też gwarantowane wypłaty startowe. Dzięki temu żaden uczestnik imprezy nie opuści Ameryki Północnej bez zastrzyku gotówki. Triumfator całych zmagań wzbogaci się o rekordowe 50 milionów dolarów. Zespół pokonany w finale również nie będzie miał powodów do narzekań, gdyż otrzyma 33 miliony. Zespoły walczące o brązowy medal mogą liczyć na 29 milionów dla zwycięzcy tego starcia i 27 milionów dla przegranego.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

Nagrody finansowe na mistrzostwach świata 2026

Mistrz świata - 50 milionów dolarów

Wicemistrz świata - 33 miliony dolarów

Trzecie miejsce - 29 milionów dolarów

Czwarte miejsce - 27 milionów dolarów

Faza ćwierćfinałowa - 19 milionów dolarów

Faza 1/8 finału - 15 milionów dolarów

Faza 1/16 finału - 11 milionów dolarów

Udział w fazie grupowej - 9 milionów dolarów