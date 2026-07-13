Kosmiczne premie na mundialu 2026. Mistrz świata rozbije bank, znamy stawki

Tyle można zarobić na MŚ 2026
Podczas tegorocznego turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie stawka jest wyjątkowo wysoka. Drużyny narodowe mogą liczyć na imponujące gratyfikacje finansowe za samą obecność na mistrzostwach, a każda kolejna runda to jeszcze większe wpływy. W rywalizacji uczestniczy tym razem aż 48 zespołów, co stanowi historyczny rekord. W związku z poszerzeniem grona uczestników, łączna kwota przeznaczona na nagrody również poszybowała w górę, zostawiając w tyle wszystkie poprzednie edycje.
Światowa federacja piłkarska podjęła w kwietniu decyzję o powiększeniu budżetu przeznaczonego na wypłaty dla federacji biorących udział w imprezie. W efekcie do podziału przygotowano bezprecedensowe 655 milionów dolarów. Skala wzrostu robi wrażenie, zwłaszcza gdy zestawimy tę sumę z 440 milionami dolarów, które rozdysponowano po turnieju w Katarze cztery lata wcześniej.
Główna część tej potężnej kwoty będzie dzielona proporcjonalnie do sportowych osiągnięć, jednak przewidziano też gwarantowane wypłaty startowe. Dzięki temu żaden uczestnik imprezy nie opuści Ameryki Północnej bez zastrzyku gotówki. Triumfator całych zmagań wzbogaci się o rekordowe 50 milionów dolarów. Zespół pokonany w finale również nie będzie miał powodów do narzekań, gdyż otrzyma 33 miliony. Zespoły walczące o brązowy medal mogą liczyć na 29 milionów dla zwycięzcy tego starcia i 27 milionów dla przegranego.
Nagrody finansowe na mistrzostwach świata 2026
- Mistrz świata - 50 milionów dolarów
- Wicemistrz świata - 33 miliony dolarów
- Trzecie miejsce - 29 milionów dolarów
- Czwarte miejsce - 27 milionów dolarów
- Faza ćwierćfinałowa - 19 milionów dolarów
- Faza 1/8 finału - 15 milionów dolarów
- Faza 1/16 finału - 11 milionów dolarów
- Udział w fazie grupowej - 9 milionów dolarów