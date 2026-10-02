Wisła Kraków pokonuje Piasta w sparingu. Kto strzelił bramki?

Nietypowy format i gradobicie goli

W trakcie przerwy na mecze kadr narodowych zorganizowano spotkanie towarzyskie w Myślenicach. Mecz rozegrano w niestandardowym systemie czterech części po trzydzieści minut. Zmagania zakończyły się ostatecznie zwycięstwem krakowskiego zespołu wynikiem 4:3.

Na listę strzelców dla zwycięzców wpisali się Wiktor Biedrzycki, który trafił dwukrotnie w 14. i 45. minucie, oraz Federico Duarte w 70. minucie i Marc Carbo w 72. minucie. Bramki dla zespołu gości zdobyli Samuel Ntamack, Leandro Sanca oraz Jakub Łabojko, którzy zanotowali trafienia w samej końcówce spotkania.

Jak wygląda sytuacja w tabeli Ekstraklasy?

Obydwa zespoły miały już okazję rywalizować ze sobą w drugiej kolejce bieżącego sezonu. W tamtym oficjalnym spotkaniu ligowym rozegranym w Gliwicach triumfował Piast, zwyciężając dokładnie w takim samym stosunku bramkowym 4:3. Sparing w Myślenicach okazał się zatem skutecznym rewanżem.

Wisła zajmuje aktualnie czwarte miejsce w ligowym zestawieniu, posiadając na swoim koncie 17 zgromadzonych punktów. Piast Gliwice plasuje się na ósmej pozycji z dorobkiem trzynastu punktów. W najbliższej serii gier krakowianie udadzą się do Warszawy na mecz z Legią, natomiast gliwiczanie podejmą przed własną publicznością Widzew Łódź.