Quebonafide pierwszym raperem z tym medalem! Odznaczyła go ministra Cienkowska

Fundacja EMPOWER POLAND po raz ósmy zorganizowała wyjątkową kampanię społeczną. 1 października - w Dniu Polskiej Muzyki - cenieni artyści odebrali medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" z rąk szefowej resortu kultury. Po raz pierwszy to prestiżowe wyróżnienie otrzymał artysta hip-hopowy.

Dzień Polskiej Muzyki. Quebonafide pierwszym raperem z medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Podczas dwóch dni specjalnej konferencji z okazji Dnia Polskiej Muzyki artyści odebrali brązowe, srebrne i złote medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", które od 2005 roku przyznawane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brązowym medalem uhonorowani zostali Jacek Kuderski, Wojciech Kuderski, Przemysław Myszor i Wojciech Powaga Grabowski z zespołu Myslovitz, a srebrnym - Kasia Kowalska.

Zaskoczeniem okazał się zaś pierwszy w historii brązowy medal tego rodzaju dla artysty hip-hopowego. Z rąk ministry Marty Cienkowskiej odebrał go Quebonafide, czyli Kuba Grabowski. 35-letni raper należy do najczęściej słuchanych w Polsce wykonawców muzycznych. Czterokrotnie jego albumy otrzymały status diamentowego, a do licznych wyróżnień w dorobku Quebo należą też m.in. trzy Fryderyki. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Borysewicz i Panasewicz odznaczeni złotymi medalami

Poza wspomnianymi już artystami Marta Cienkowska wręczyła też dwa złote medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Uhonorowani tym jakże prestiżowym odznaczeniem zostali muzycy legendarnego zespołu Lady Pank - Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz, związani z grupą od ponad czterech dekad.

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